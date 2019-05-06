Выборы новых членов РАН пройдут в середине ноября 2019 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) назначила выборы академиков и членов-корреспондентов РАН на 11-12 и 14-15 ноября 2019 года, всего предстоит заполнить 247 вакансий. Об этом говорится в сообщении на сайте академии, опубликованном в понедельник.

"Президиум РАН сообщает о проведении 11-12 и 14-15 ноября 2019 года очередных выборов академиков РАН и членов-корреспондентов РАН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выборы академиков и член-корреспондентов пройдут на вакансии в головной РАН и в региональных отделениях (Уральском, Сибирском и Дальневосточном). Объявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия членов-корреспондентов, на 27 из которых действует ограничение по возрасту - до 56 лет.

Больше всего вакансий - в отделениях медицинских (предстоит выбрать 15 академиков и 41 члена-корреспондента) и сельскохозяйственных (12 академиков и 23 члена-корреспондента) наук.

Согласно порядку избрания членов академии, выборы академиков и членов-корреспондентов РАН проводятся на общем собрании членов РАН одновременно, в один тур голосования. Кандидат считается избранным, если он получил не менее двух третей голосов академиков РАН, принявших участие в голосовании, и не менее половины голосов списочного состава академиков.