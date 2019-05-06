Ученые предупредили об угрозе исчезновения миллиона видов живых существ

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Миллион видов животных и растений на Земле находится под угрозой исчезновения, главный виновник этого - человек. Такой неутешительный вывод содержится в короткой версии доклада Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), обнародованной в понедельник.

Документ утвержден по итогам заседания платформы в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции. Он представляет собой 40-страничную выжимку для политических лидеров, составленную на основе масштабного доклада на 1,8 тыс. страниц, над которым на протяжении трех лет трудились 145 ученых из 50 стран.

"Деятельность человека угрожает исчезновением большему количеству видов, чем когда-либо, - предупреждают авторы. - По меньшей мере в десятки или в сотни раз более масштабным, чем было в среднем за последние 10 млн лет <...> В среднем около 1 млн видов уже находятся под угрозой исчезновения, для многих это произойдет в ближайшие десятилетия". Авторы напомнили, что три четверти территории суши и две трети морской среды подверглись значительным изменениям за счет деятельности человека.

"Глобальные тренды по способности природы приносить пользу человеку с 1970 года по настоящее время показывают сокращение по 14 из 18 возможных категорий природного вклада, - констатируют ученые. - В большинстве случаев вклад природы невозможно полностью заменить, а в некоторых - невозможно в принципе".

Отказ от модели постоянного роста

Чтобы проиллюстрировать возможные последствия, ученые приводят три варианта развития человечества: "глобальная устойчивость", подразумевающая расширение мер по сохранению экологии и ответственное потребление и производство, "региональное соперничество" с мощными торговыми барьерами и ростом разрыва между богатыми и бедными, а также "экономический оптимизм", во время которого отдается предпочтение росту экономики и глобализации с крайне слабым регулированием в области защиты окружающей среды.

Наихудшие последствия для биоразнообразия на планете прогнозируются именно в третьем сценарии. В частности, ученые напоминают, что из-за истощения земель снизилась их плодородность на 23% территории Земли, а стоимость сельского хозяйства выросла на 300%. Кроме того, с 1980 года было зафиксировано практически двукратное увеличение добычи возобновляемых и невозобновляемых ресурсов.

Авторы доклада обозначили пять основных негативных для природы факторов, на которые следует обратить внимание: изменения в области использования суши и моря, прямая эксплуатация организмов, изменение климата, загрязнение окружающей среды, инвазивные виды.

"Ключевым компонентом устойчивых путей развития является эволюция глобальных финансовых и экономических систем с уходом от нынешней ограниченной парадигмы экономического роста", - констатируют эксперты. По их словам, при помощи различных инструментов, в том числе политических, следует добиваться сокращения неравенства в мире и чрезмерного потребления, сделав акцент на решении проблемы отходов и загрязнения окружающей среды.

Ущерб еще можно возместить

"Биоразнообразие и вклад природы в жизнь человека - это наше общее наследие и самая важная спасательная сеть человечества. Но наша сеть натянута практически до предела", - заявила профессор Сандра Диаз из Аргентины, одна из руководителей комиссии по составлению оценочного доклада.

"Благодаря преобразующим изменениям природу можно сохранить, восстановить и использовать в устойчивом ключе", - заявил председатель IPBES Роберт Уотсон. Он пояснил, что под "преобразующими изменениями" имеется в виду реорганизация системы жизни человечества в сфере экономики, технологий и социального развития, для чего потребуется изменить существующие ценности и цели.