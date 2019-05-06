У побережья Хорватии найден затонувший античный корабль

БЕЛГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Античный корабль, затонувший в I веке до н.э., обнаружен аквалангистами-любителями у побережья хорватского острова Молат. Об этом сообщило национальное телевидение страны HRT.

Сообщается, что его использовали для перевозки строительных материалов на острова Адриатики, где римские богачи любили строить виллы. "Обнаружены плитки, сложенные в несколько рядов. Два ряда полностью сохранились, так как были сложены на ребро", - сообщил сотрудник Археологического музея города Задар Дино Тарас. В настоящее время новый археологический объект на побережье активно изучают ученые.

Примечательно, что затонувшее судно обнаружили случайно во время учебного погружения аквалангисты спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB. "Место находится в зарослях морской травы посидонии, на подводном плато, ее не так легко найти. Вероятно, оно сохранилось благодаря тому, что его закрывает маленький островок", - рассказывает член клуба ныряльщиков Драгутин Шиматов.

"Мы обнаружили корабль в ходе учебного погружения и решили сообщить о находке властям, Министерству культуры и хорватскому обществу реставраторов", - рассказывает еще один аквалангист Зоран Делибашич.

Хорватские ученые считают, что подробное изучение груза затонувшего судна поможет получить новые сведения не только об устройстве древних судов, но и о древних виллах, строившихся на побережье Адриатики.