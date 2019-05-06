Ученые впервые вычислили концентрацию кислорода в океане кембрийского периода

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Международная группа ученых впервые определила темпы поступления кислорода в атмосферу и верхние слои океана, существовавшего более 500 млн лет назад на территории современной Якутии. Это позволит лучше понять кембрийский период в истории планеты, сообщила в понедельник пресс-служба МГУ.

"Международная команда исследователей с участием сотрудника биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова проанализировала соотношение изотопов серы и углерода в древних карбонатах, отобранных в Якутии. По изотопному составу породы ученые реконструировали концентрацию кислорода в океане на временном интервале от 524 до 512 млн лет назад. Таким образом, исследователи впервые вычислили темпы поступления кислорода в атмосферу и верхние слои водной толщи для столь давних времен", - говорится в сообщении.

По уровню сульфатов в воде - не превышавшему 7 миллимолей на литр (сегодня 28-29 ммоль/л) - исследователи определили, что содержание растворенного кислорода было в четыре раза ниже, чем сейчас.

Анализ карбонатных отложений в Якутии

Около 550 млн лет территория современной Якутии находилась в тропической зоне, представляла собой отдельный континент и была покрыта густонаселенным морским мелководьем. Больше половины разнообразия ископаемых организмов кембрийского периода удалось описать именно по находкам в карбонатных отложениях на территории региона.

В 2008 году китайские и российские специалисты отобрали в Якутии образцы карбонатов, послуживших материалом для исследования, лабораторная часть которого проходила в Великобритании на базе университетов Лидса, Ланкастера и Оксфорда и Лондонского университетского колледжа.

В каждом из отобранных слоев ученые изучили соотношение стабильных изотопов серы и углерода. Известно, что живые организмы потребляют из среды более легкие изотопы: в безжизненной среде тяжелых изотопов меньше, чем в густонаселенной. "Для раннекембрийской эпохи многочисленные изотопные циклы углерода и серы неожиданно оказались синхронными. Такая единовременность позитивных и негативных изотопных сдвигов возможна лишь при синхронном окислении органического вещества и восстановлении сульфидов до сульфатов микроорганизмами. И оба этих процесса требуют существенных объемов кислорода", - приводятся в сообщении слова представителя МГУ Андрея Журавлева.

По его словам, выход кислорода постоянно колебался. "Соответственно, и рост разнообразия скелетных животных не был стремительным и постоянным, а перемежался с интервалами медленного роста разнообразия и даже с массовыми вымираниями. Эти циклы в росте разнообразия животных были известны и раньше, но теперь стало ясно, что пики разнообразия приходятся на интервалы с высокими темпами поступления кислорода и наоборот. А самое массовое из кембрийских вымираний, сопоставимое по своей значимости для эволюции жизни на Земле с пермско-триасовым и мел-палеогеновым, пришлось на время, когда кислорода вновь почти не стало (514 млн лет назад - прим. ТАСС)", - отметил Журавлев.