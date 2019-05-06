В "Артеке" опробуют повышающий эффективность обучения российский IT-проект

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Созданная при участии Отраслевого союза "Нейронет" разработка, которая повышает эффективность умственной работы в процессе обучения, в начале июня пройдет испытания в Международном детском центре "Артек" в Крыму. По итогам теста руководство "Артека" скорректирует систему сформированных там образовательных курсов, сообщил ТАСС Александр Макаров - гендиректор компании "Лаборатория знаний" - участника рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы (НТИ).

"С 5 по 7 июня компания совместно с "Артеком" проведет пилотный проект, целью которого является повышение эффективности образовательных курсов в международном детском центре. За счет внедрения в образовательный процесс "Платформы нейропродуктивности" в течение трех дней на группе из 10 подростков будет проведена оценка эффективности преподавания курсов. По итогам будет предоставлен отчет о психоэмоциональном состоянии детей в разрезе трех состояний - стресс, увлеченность, концентрация. На основе отчета руководством "Артека" смогут быть сделаны выводы об эффективности преподавания курсов и приняты соответствующие решения по их корректировке", - сказал Макаров.

По его словам, договоренность на этот счет уже достигнута.

Разработка "Платформы нейропродуктивности" (Digital Angel) повышает эффективность интеллектуальной деятельности. "В нашем контексте речь идет об обучении, а также, поскольку мы сами выросли из программистов, - о программировании. Платформа считывает биологические сигналы человека при помощи, например, браслетов, которые считывают частоту сердечного ритма, а также нейроинтерфейсов. В данном случае это специальный обруч на голове, который делает электроэнцефалограмму (ЭЭГ), то есть передает системе сигналы головного мозга", - пояснил собеседник агентства.

Получив данные ЭЭГ, платформа в режиме реального времени оценивает уровень вовлеченности человека в работу, степень его когнитивной нагрузки при работе с информацией, а также психофизическое состояние в процессе умственной деятельности - "концентрация", "расслабленность", "длительный стресс" и т. д.

"Система определяет оптимальное функциональное состояние для того или иного вида умственной деятельности и предлагает рекомендации на основе психонетики (концепции, ориентированной на разработку постинформационных технологий и использование ресурсов сознания), одновременно показывая, не отклонился ли человек от этого состояния, а также выстраивает рекомендации повышения эффективности работы. Для обучения системы существует опция, предлагающая пользователю оценить свое психоэмоциональное состояние по окончании работы", - рассказал руководитель компании.

НТИ и "Артек": коротко о главном

Проект был поддержан рабочей группой рынка Национальной технологической инициативы "Нейронет". НТИ - это программа мер по созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году, сформирована на основе послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина 4 декабря 2014 года.

Дорожная карта НТИ "Нейронет" нацелена на коммерциализацию отечественных нейротехнологий, включающих виртуальную реальность, искусственный интеллект, медицинскую технику для реабилитации инвалидов, а также большие данные и др. Нейронет - один из предполагаемых этапов развития интернета, в котором взаимодействие участников будет осуществляться на принципах нейрокоммуникаций.

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. После развала Советского Союза детский центр испытывал серьезное недофинансирование со стороны государства, но после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ситуация в "Артеке" начала меняться.

Весной того же года детский центр был переведен на баланс Республики Крым, а затем стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития детского центра до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений), центр занимает площадь 218 га, а его береговая линия протянулась на 7 км. В "Артеке" работает своя школа на 1224 места, благодаря которой центр стал круглогодичным лагерем, дети пребывают в любое время года без отрыва от школьной программы. В течение учебного года каждую смену в школе учится 2-3,5 тыс. детей, в том числе на постоянной основе 300 детей из Гурзуфа и Большой Ялты.