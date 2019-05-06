Школьница из Казани создала ПО, позволяющее слабовидящим узнать расстояние до препятствий

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Учащаяся девятого класса казанской школы №139 Элина Павлович разработала устройство для слабовидящих, которое позволяет в режиме онлайн обнаруживать препятствия и определять расстояние до них. Специальный гаджет можно использовать вместе со смартфоном на базе Android, сообщил ТАСС в понедельник старший преподаватель кафедры радиофизики Института физики Казанского федерального университета (КФУ) Павел Корчагин.

"[Гаджет] является носимым устройством для смартфона, он содержит контроллер и ультразвуковой дальномер. Соответственно, дальномер используется для сканирования окружающего пространства, то есть он определяет расстояние до различных препятствий. Эта информация передается по интерфейсу-USB в смартфон и обрабатывается программным обеспечением, разработанным ученицей", - сказал Корчагин.

По его словам, приложение переводит расстояние в виброакустический сигнал: датчик срабатывает определенным образом в зависимости от дистанции, что позволяет слабовидящему человеку сориентироваться в расстоянии до препятствия.

По словам Корчагина, который руководил разработкой, в будущем планируется дополнительно создать модуль для подключения геолокации. "[Человек] самостоятельно сможет сканировать окружающее пространство на предмет ям, труднопреодолимых участков. Плюс, можно подключить сервисы, аналогичные Яндекс.Картам, и указывать препятствия по маршрутам", - пояснил он.

Гаджет и приложение - проектная работа для участия во Всероссийской научной конференции учащихся им. Н. И. Лобачевского. Себестоимость разработки составляет около 500 рублей, отметил Корчагин.