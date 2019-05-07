Археологи нашли при раскопках в Азове турецкую кровать с подогревом XVII века

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Археологи Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника обнаружили при раскопках в городе Азове Ростовской области лежанку с системой подогрева XVII века. Находка говорит о том, что жители Азова турецкого периода сохраняли бытовые традиции XIV века, сообщил ТАСС заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.

"Внутри лежанки проходят горизонтальные дымоходы, с другой стороны идет вытяжка, то есть, когда у вас горит огонь в печи, горячий воздух с дымом проходит внутри лежанки по дымоходам и выходит на улицу через вытяжное устройство, соответственно, в процессе этого нагревает лежанку, на которой спит человек", - сказал он.

По словам Масловского, такую лежанку с подогревом изобрели на Дальнем Востоке, в XIII веке монголы привезли ее в Поволжье, а к середине XIV века кровать начала распространяться в Азаке (название Азова в древности). Ранее подобные сооружения находили, но для малоизученного турецкого периода Азова эта лежанка является редкой находкой, позволяющей ученым сделать новые заключения.

"С середины XIV века появилась такая мода, ведь приятнее спать на теплом, но для турецкого Азова это очень редкая находка - из-за высокой плотности местность мало копают. Был ордынский город, потом итальянские замки, а это уже турецкий город, но тем не менее, традиция, которая попала сюда в XIV веке, сохранилась и в более позднее время - это XVII или XVIII век", - добавил Масловский, отметив, что ученые затрудняются назвать точные годы и название лежанки с подогревом.

Пока раскопать находку целиком возможности нет - она останется в разведочном шурфе. Археологи зафиксировали место обнаружения, чтобы в будущем, когда появится возможность расчистить комплекс целиком, исследовать его более полнее и возможно передать в музей.

Азов - один из самых крупных памятников археологии на территории Ростовской области. Примерно половину современного города занимало средневековое поселение Азак - золотоордынский Азак в XIV веке был одним из центров мировой торговли мехами. Азак известен только благодаря раскопкам - не сохранилось ни средневековых карт, ни хроник, которые бы описывали город.