Палеонтологи из Петербурга обнаружили в Якутии следы "Парка Юрского периода"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Ученые-палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили в Сунтарском районе Якутии останки гигантских травоядных динозавров, изучение которых, возможно, заставит изменить некоторые сегодняшние представления о древних ящерах, рассказал ТАСС доцент СПбГУ Павел Скучас.

Возраст находок - около 130 млн лет, для своего времени они были очень примитивными, их сородичи в более южных районах вымерли раньше, отметил ученый.

"Нам удалось найти кости динозавров и тем самым доказать, что они обитали в этих местах. Были обнаружены гигантские динозавры, предварительно из известного ранее по находкам в Китае семейства. Обнаруженные нами кости - это одна из самых северных находок динозавров и самая северная для начала Мелового периода - около 130 млн лет назад. Фактически там существовал самый настоящий "Парк Юрского периода", где жили живые ископаемые, очень примитивные для своего времени", - рассказал Скучас.

По его словам, речь идет о костях стегозавров - больших четвероногих динозавров, с шипами на хвосте и гребнями на спине. Они питались растительной пищей. Пока речь идет о самой северной находке уже известного семейства древних ящеров, но работа над находками продолжается. Ученые из Петербурга не исключают, что по итогам работы удастся описать новый, ранее неизвестный вид динозавров.

Как отметил Скучас, находки могут не только дать нам больше информации о географии и путях расселения динозавров, но и позволят принципиально углубить наши знания об их биологии. Так, ранее считалось, что стегозавры не жевали свою пищу, а лишь хватали ее зубами и сразу глотали. "По традиционным научным представлениям, они хватали ветку, и глотали листья, не жуя, соответственно зубы не стирались. Однако найденные нами зубы сильно стерты, причем сложным образом, не исключено, что найденные нами динозавры активно жевали свою пищу, это может привести к пересмотру наших знаний о пищеварении древних ящеров", - рассказал ТАСС Скучас.

Также, по его словам, находки могут пролить свет на давний вопрос, где динозавры, обитавшие ближе к северным территориям, размножались. Ученые всегда считали, что они мигрировали для производства потомства. Однако исследователям из СПбГУ удалось найти очень маленькие кости, принадлежавшие детенышам динозавров. Это может свидетельствовать о том, что ящеры не только приходили на территорию современной Якутии на сезон, но и размножались там.