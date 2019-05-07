В США создадут самый мощный в мире суперкомпьютер

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Компании AMD и Cray в сотрудничестве с американскими властями разработают к 2021-2022 году суперкомпьютер, который, как ожидается, станет самым мощным как на территории США, так и во всем мире. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри во вторник в эфире телеканала CNBC.

По его словам, американская компания-разработчик процессоров AMD вместе с Cray, которая специализируется на создании суперкомпьютеров, задались амбициозной целью создать машину, рабочее название которой - Frontier. Перри подчеркивает, что приблизительная мощность нового суперкомпьютера будет составлять 1,5 эксафлопса. Это означает, что за секунду он сможет обрабатывать порядка полутора квинтиллионов (1 500 000 000 000 000 000) вычислительных операций. Перри уточнил, что новый суперкомпьютер будет функционировать на базе Национальной лаборатории Ок-Ридж при Университете штата Теннесси.

"Рекордная мощность Frontier даст нашей стране возможность лидировать в мировой науке, которая обеспечивает жизнь и экономическое процветание американцев и всего мира", - сказал глава Минэнерго США. Он также отметил, что США вынуждены создавать все более мощные вычислительные машины, чтобы Китай, который также активно занимается созданием суперкомпьютеров, не опередил их в этой сфере. "На сегодняшний день Соединенные Штаты все еще остаются мировым лидером в сфере возможностей искусственного интеллекта (ИИ), однако Китай набирает обороты. Власти в Пекине инвестировали и поддерживают китайские разработки в области ИИ с одной целью: обогнать США и получить мировое лидерство в сфере ИИ", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что власти США совместно с компанией Intel планируют приступить к созданию другого суперкомпьютера - Aurora, который будет функционировать в Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго (штат Иллинойс). Его производительность составит один эксафлопс. Перри в свою очередь подчеркнул, что в США будет создан еще один суперкомпьютер El Capitan, который расположится в Ливерморской национальной лаборатории (Ливермор, штат Калифорния).

В августе прошлого года китайская газета China Daily сообщила, что группа специалистов КНР в области программирования и вычислительной техники запустила в эксплуатацию прототип эксафлопсного компьютера Sunway TaihuLight ("Санвэй тайхулайт"), способного совершать свыше 1 квинтиллиона операций в секунду. Над проектом одновременно работают несколько научных организаций КНР: Национальный исследовательский центр параллельной компьютерной инженерии и технологий, Национальный центр суперкомпьютеров в городе Цзинань и Национальная экспериментальная лаборатория морских наук и технологий. Параллельно в Китае создается еще один эксафлопсный компьютер - Tianhe-3, прототип которого также уже существует.