Археологи по одной детали рассказали, что носили женщины на Кавказе 3 тыс. лет назад

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские археологи по единственной сохранившейся детали смогли реконструировать костюм женщины, жившей около 3 тыс. лет назад и погребенной на территории современной Кабардино-Балкарии. Реконструкция стала возможной благодаря обнаруженной бляшке из бронзы, которая, по всей вероятности, служила застежкой длинного запашного платья, сообщила ТАСС начальник Объединенной Северокавказской археологической экспедиции (ОСКАЭ), научный сотрудник Государственного исторического музея (ГИМ) Анна Кадиева.

По ее словам, в настоящее время коллектив ученых из ГИМ и Института археологии РАН готовит статью по итогам исследований, ее планируется опубликовать в журнале "Краткие сообщения Института археологии".

"Одна маленькая деталь - полусферическая бронзовая бляшка-застежка с перемычкой на обратной стороне, найденная в трех захоронениях VIII-VII вв. до н.э. - дала нам основания сделать реконструкцию костюма женщины, от которой нас отделяет почти 3 тыс. лет. Такие бляшки являются очень распространенной находкой для кобанской культурно-археологической области. В 2016 году на могильнике Заюково-3 в Кабардино-Балкарии было обнаружено три женских захоронения, в которых по одной такой бляшке находилось на груди погребенной, причем каждый раз - с левой стороны, у ключицы. Во всех трех случаях тело клали в землю в вытянутом положении на спине, так что вероятность смещения предметов за время нахождения костяка в могильнике невелика", - сказала Кадиева.

Кроме того, добавила она, похожие бляшки в районе ключиц были обнаружены в двух других сопоставимых по времени женских погребениях Заюково-3. Там тело было захоронено в скорченном положении на правом боку. "Таким образом, мы можем говорить о тенденции, а не об уникальном случае", - отметила собеседница агентства.

Она обратила внимание, что проблема реконструкции костюма для кобанской культурно-археологической области и вообще эпохи раннего железного века (начало I тысячелетия до н. э.) является довольно сложной, поскольку в ходе раскопок археологических памятников того времени на Северном Кавказе практически не обнаружено остатков ткани и кожи. "Более того, существенная часть материалов раннего железного века представлена в регионе грабительскими раскопками или случайными находками. Всё это осложняет задачу определить, на каком месте в погребении располагались те или иные вещи", - пояснила Кадиева. По ее словам, в описанных случаях бляшка вряд ли могла использоваться в виде украшения, например быть частью ожерелья, иначе она крепилась бы иначе и в другом месте.

"Скорее всего, артефакт выполнял функцию застежки-распределителя. Наш эксперимент с кожаным шнурком показал, что он очень плотно входит в перемычку на обратной стороне бляшки. Можно с большой вероятностью утверждать, что как минимум в трех случаях [при реконструкции костюма погребенных] мы имеем дело с длинным запашным платьем. На одной поле крепился узел, который был сделан из кожаного шнура, а на плече крепилась кожаная петля. Размер этой петли, которая закрепляла запах, регулировался металлической застежкой", - рассказала археолог.

О кобанской культурно-археологической области

Кобанская культурно-археологическая область существовала в XIII/XII - IV вв. до н.э., в эпоху позднего бронзового и раннего железного веков. Она локализуется на территории современных Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечни, а также в прилегающих к Главному Кавказскому хребту районах Грузии и Южной Осетии.

Кобанская культурно-археологическая область входила в состав крупной археологической производственной общности - Кавказской металлургической провинции. По мнению многих исследователей и искусствоведов, изделия кобанских мастеров имеют художественные достоинства, а часть из них является шедеврами прикладного искусства.

Об экспедиции и археологическом комплексе

Объединенная Северокавказская археологическая экспедиция работает с 2014 года. С августа каждого года на протяжении месяца специалисты Государственного исторического музея, Института археологии Российской академии наук и исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета проводят раскопки на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе в Кабардино-Балкарии, на высоте 900-1000 м над уровнем моря.

Этот могильник, известный среди местных жителей как "кладбище нартов", расположен на мысу над рекой Гунделен и состоит из трех объектов - грунтового могильника (VIII в. до н.э. - VIII в. н.э.), поселения Гунделен сарматского времени и скального могильника Гунделен-2 (VIII - XI вв.). Некрополь действовал более полутора тысяч лет - с VIII в. до н.э. до VII в. н.э. На сегодняшний день исследовано 157 погребений.