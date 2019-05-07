Росздравнадзор зарегистрировал первый в мире тест для диагностики хронической ишемии мозга

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала уникальный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека. Специальный тест был разработан российскими учеными и производится полностью в отечественной компании, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор компании DRD Biotech (ООО "ДРД"), которая является резидентом "Сколково".

Ежегодно в России происходит около 500 тыс. инсультов. При этом зарегистрировано более 1 млн человек с хронической ишемией головного мозга - все они входят в группу повышенного риска ишемического инсульта.

"Команда нашего научного проекта провела десятки клинических исследований в России, Европе и в США, в результате чего была доказана эффективность и безопасность данного теста, который определяет уровень антител NR2, являющихся биомаркером ишемии головного мозга. О наличии хронической ишемии головного мозга и риска развития инсульта свидетельствует повышенный уровень этих антител в венозной крови. При помощи нового теста на антитела NR2 мы надеемся улучшить точность и скорость диагностики пациентов с данным заболеванием, что позволит врачам-неврологам предупреждать развитие ишемического инсульта", - сказал гендиректор DRD Biotech Анжей Жимбиев.

По его словам, в настоящее время ведется работа по апробации тестов в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, хотя впервые новый метод диагностики будет внедрен в Бурятии, где зарегистрирован резидент "Сколково". Кроме того, идут переговоры по экспорту продукции на рынки Японии, Китая и ЕС.

Хроническая ишемия головного мозга более известна под названием "недостаточность мозгового кровообращения". В международной классификации болезней (МКБ-10) заболевания хронической ишемии головного мозга нет, при этом в соответствии с МКБ-10 распространенный в России термин "дисциркуляторная энцефалопатия" является неправомерным, и его чаще всего заменяет определение "хроническая ишемия мозга".