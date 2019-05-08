Российские исследователи разработали самосмазывающиеся подшипники для винтовых судов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты компании-участника рынка Национальной технологической инициативы "Маринет" создали композитные материалы на основе углепластика для производства самосмазывающихся подшипников. Изобретение позволит владельцам кораблей полностью отказаться от использования минеральных смазочных материалов и сократить загрязнение водоемов при утечке масла, сообщил ТАСС в среду руководитель компании "Рада Индастриз" Артем Маланюк.

На судне передачу крутящего момента от двигателя гребному винту обеспечивает комплекс валопровода. Сегодня в валопроводах большинства винтовых судов используются бронзовые подшипники, нуждающиеся в постоянной смазке. Герметичность систем подачи масла часто нарушается, что приводит к утечке. Эксперты полагают, что в среднем потери масла одного судна могут достигать 7 л в день, а в мировом масштабе загрязнение рек, морей и океанов выражается в сотнях тонн разлитого масла ежегодно.

Российские исследователи смогли разработать полимерные композиты на основе углепластика с несколькими добавками, которые позволяют изготавливать самосмазывающиеся подшипники. "Модифицированные антифрикционные углепластики мы дополнили добавками, которые действуют в том числе на молекулярном уровне, кроме этого применена уникальная система гибридного армирования. Добавки позволяют создать на поверхности подшипника активный слой со смазывающими свойствами, который при этом остается твердым", - пояснил представитель компании-разработчика.

"Наша разработка превосходит зарубежные аналоги по целому ряду параметров - износостойкости, по коэффициенту трения, прочности, ударостойкости, химической стойкости к соленой воде и легкости. При этом стоимость российских подшипников на основе углепластика будет как минимум в два раза ниже", - сказал Маланюк.

Авторы разработки уже создали опытные образцы, которые сейчас проходят испытания в лабораториях Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

"Новые материалы для инновационного судостроения - одно из перспективных направлений рынка "Маринет". Данный проект одобрен рабочей группой "Маринет" и примет участие в конкурсе Фонда содействия инновациям "Развитие-НТИ", заявочная кампания которого завершится в конце мая. Победители получат финансовую поддержку проведения НИОКР в размере до 20 млн рублей", - сказал ТАСС заместитель руководителя рабочей группы "Маринет" НТИ Александр Пинский.

"Маринет"

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из 11 направлений, включая рынок "Маринет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.

С момента создания направления НТИ "Маринет" в 2016 году государственную поддержку уже получили 76 высокотехнологичных российских проектов в таких областях, как технологии освоения ресурсов океана, инновационное судостроение, цифровая навигация и связь.