Российские ученые нашли возможные причины появления солнечного ветра

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты Физического института имени П.Н. Лебедева РАН уточнили природу появления солнечного ветра. Открытие поможет сделать прогнозирование космической погоды более эффективным, сообщила в среду пресс-служба Российского научного фонда (РНФ), чьим грантом поддержано исследование.

Солнечный ветер в виде потока заряженных частиц, постоянно выбрасываемых Солнцем, распространяется во всех направлениях, расстояние от Солнца до Земли он преодолевает за два-три дня. Воздействие солнечного ветра на атмосферу и магнитное поле Земли является одной из причин магнитных и ионосферных бурь, он считается одним из главных факторов космической погоды.

"Сотрудники Физического института имени П.Н. Лебедева РАН детально изучили движение плазмы в солнечных макроспикулах (одном из наименее изученных явлений на Солнце) и предположили, что именно они отвечают за образование короны Солнца - внешней газовой оболочки нашей звезды, в которой рождается солнечный ветер", - говорится в сообщении.

Макроспикулы - нитевидные образования на краю солнечного диска, образующиеся в результате подъема плазмы из нижних слоев солнечной атмосферы в корону Солнца на высоту от 10 тыс. км и выше. Явление, которое на фотографиях напоминает огненную бахрому, сегодня остается недостаточно изученным. Исследователи проанализировали изображения, созданные в течение шести лет рентгеновским телескопом AIA на борту Обсерватории солнечной динамики (SDO), выведенной в космос NASA специально для наблюдений за Солнцем. В общей сложности авторы работы детально исследовали перемещение 330 макроспикул.

"Сравнив полученные данные с теоретическими траекториями, [авторы научной работы] установили, что макроспикулы теряют по дороге часть энергии или массы, а скорее всего - и то и другое. Получателем потерянного вещества и энергии может быть только корона Солнца. Под действием данного процесса корона Солнца должна нагреваться, а также будет расти ее масса, избыток которой должен покидать Солнце в виде солнечного ветра", - сообщает пресс-служба РНФ, добавляя, что ученые не исключают, что именно макроспикулы являются причиной появления горячей короны у Солнца и звезд солнечного типа.

"Несмотря на важность данной дисциплины [изучение космической погоды], прогноз скорости солнечного ветра все еще содержит большие неточности. Цена же этих ошибок по мере развертывания все новых спутниковых группировок и при расширении освоения космоса человеком будет только расти. Может быть, теперь, когда стала понятнее роль одного из ранее упускавшихся из внимания факторов космической погоды, точность таких прогнозов удастся сделать выше", - считает главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, профессор Сергей Богачев, чьи слова приводятся в сообщении.