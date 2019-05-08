Археологи обнаружили древнее захоронение сарматского воина в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Захоронение богатого сарматского воина обнаружили археологи при раскопках в Енотаевском районе Астраханской области. Находки будут переданы в музей, сообщил в среду ТАСС археолог, сотрудник Астраханского музея-заповедника Георгий Стукалов.

"Мы ведем раскопки в селе Никольское, где обнаружили захоронение с останками, относящимися к раннему железному веку. Могила была накрыта досками - деревянным перекрытием. На нем лежала голова лошади в конской сбруе из серебряных нашивок и бронзовых фаларов, также в могиле был большой бронзовый котел. Захоронению примерно 2 тыс. лет, возможно немного больше, принадлежит оно сармату, скорее всего, богатому воину, так как обычных людей хоронили гораздо проще", - сказал Стукалов.

По его словам, все найденные предметы и останки будут исследованы, после чего их передадут в Астраханский музей-заповедник. "Такие находки очень ценны, по ним можно писать историю, узнавать подробности о быте и религии кочевников. Например, в данном случае захоронение подтверждает, что сарматы искренне верили в загробную жизнь. Именно поэтому в могиле вместе с хозяином захоронена и его лошадь, и некоторые предметы быта", - уточнил Стукалов.

По информации пресс-службы регионального министерства культуры и туризма, раскопки в селе Никольском проходят в рамках программы "Астраханские курганы". Столь масштабная археологическая экспедиция в регионе проводится впервые за последние 40 лет. Обнаруженное захоронение находилось в кургане, в топографических картах указанном под названием "Богомольные пески". Сейчас археологи ищут центральное погребение.

Сарматы - древний народ, состоящий из кочевых ираноязычных племен, населявших евразийскую степь в эпоху раннего железного века. Сарматы не имели своей письменности, поэтому подробных исторических хроник и описаний их племен нет.