Разработки участников томского форума U-NOVUS позволят продлить срок эксплуатации дорог

ТОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Участники форума новых решений U-NOVUS - 2019, который пройдет 15-17 мая в Томске, разработают способы увеличения срока службы асфальта после ремонта дорог, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"На форуме U-NOVUS - 2019 в Томске пройдет воркшоп "Применение современных технологий при ремонте городских улиц и дорог". Воркшоп соединит производителей современных технологий с практикующими и будущими специалистами дорожной отрасли для разработки решений, которые увеличат межремонтные сроки службы и повысят безопасность улиц и дорог в Томске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники практических учебных мероприятий обследуют участок городской автомобильной дороги на проспекте Ленина - от пересечения с улицей Герцена до пересечения с переулком Плеханова, а также узнают, как увеличить срок "жизни" дороги при помощи нанотехнологических материалов. В перспективе организаторы и участники мероприятий планируют создать совместный пилотный проект по ремонту дорожного полотна в Томске, образовательные программы и видеокейсы для распространения успешных практик ремонта городских улиц и автомобильных дорог.

Организатором воркшопа выступает Фонд инфраструктурных и образовательных программ, соорганизаторы - администрация Томской области и Томский государственный архитектурно-строительный университет. К участию приглашены студенты старших курсов и практикующие специалисты в области проектирования, строительства и содержания автомобильных дорог.

Организатором форума новых решений U-NOVUS выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнерами форума являются "Газпромбанк","Интер РАО", "Сибур Холдинг", "Сбербанк", "Роснано" и "Горсети". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.