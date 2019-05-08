Российские ученые нашли у певчих птиц дополнительную хромосому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Ученые из Новосибирского и Санкт-Петербургского государственных университетов, Института цитологии и генетики РАН и Сибирского экологического центра провели исследование, в результате которого обнаружили, что в половых клетках певчих птиц есть дополнительная хромосома. Об этом в среду сообщила пресс-служба СПбГУ.

"Ученые исследовали ДНК половых клеток 16 видов певчих птиц, относящихся к девяти различным семействам подотряда певчих воробьиных - в том числе ласточки, снегиря, синицы, чижа. Также были изучены восемь видов птиц других отрядов, среди них гуси, курицы, утки, попугаи и соколы. В результате, обнаружилось, что более древние виды, существующие на планете больше 35 млн лет, имеют равное количество хромосом в соматических и половых клетках. Певчие птицы появились на Земле позже, и у исследованных видов количество хромосом в половых клетках на одну больше", - говорится в сообщении.

Как отмечают в университете, впервые дополнительную хромосому удалось обнаружить у зебровой амадины в 1998 году, однако тогда это сочли индивидуальной особенностью. В 2014 году еще у одной птицы - японской амадины - также нашли дополнительную хромосому, что заставило ученых всерьез озаботиться этим вопросом.

Исследователи из России считают, что дополнительная хромосома в половых клетках певчих птиц появилась где-то около 30-35 млн лет назад. У каждого вида эволюция этой хромосомы шла по-разному. Возможно, отмечают в университете, эта генетическая особенность позволила певчим птицам так широко расселиться на планете. Тем не менее, пока ученые не могут с уверенностью говорить, за что именно отвечает хромосома.

Теперь исследователи хотят выяснить, как дополнительная хромосома в половых клетках функционирует в яйцеклетке и в какой момент она исчезает из соматических клеток.