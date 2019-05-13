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Эксперт: найденные под Севастополем первые русские подлодки станут культурными объектами

По словам ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН Виктора Лебединского, в июле запланирован более детальный осмотр и проведение картографических работ

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Первые русские подводные лодки времен гражданской войны, найденные у берегов Севастополя, будут внесены в список историко-культурных объектов, что позволит сохранить их. Об этом рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

В июне 2018 года было проведено первичное обследование подлодок "Гагара", "Нарвал", "Кашалот", "Скат", UB-14. По мнению научных сотрудников, корабли Российского императорского флота были затоплены в 1919 году во время событий революции и гражданской войны (1917-1922).

"В связи с тем, что в этом году они [подлодки] переходят в разряд археологических объектов, мы сделаем фотограмметрические планы и внесем их на карту как историко-культурные объекты", - сказал Лебединский.

Фотограмметрические планы позволят получать картину местности. Подводные лодки будут внесены на карту культурно-исторических объектов для их сохранения. По словам Лебединского, в июле запланирован более детальный осмотр подлодок и проведение картографических работ для того, чтобы понять, на какой глубине находятся объекты.

Подводные лодки "Гагара", "Нарвал", "Кашалот", "Скат" и UB-14, будут обследованы телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА), который был специально адаптирован научными сотрудниками РАН. Ранее для этого была проведена модернизация аппарата: теперь он обеспечен дополнительным освещением, что очень важно для работы на больших глубинах. Камеры были обновлены на новые с более высоким разрешением. "А самое главное, мы установили на них лазерные целеуказатели, которые позволяют вычислять масштаб изображения, которое получаем", - добавил Лебединский.

Флот Российской империи

В 1907 году две подводные лодки были доставлены на Черное море в Севастополь по железной дороге, спустя год - еще три. В январе 1909 года на восточной стороне Доковой бухты определили место первой базы для пяти лодок - будущего подводного флота Российской империи.

К началу Первой мировой войны, рассказал Лебединский, Русский императорский флот на Черном море насчитывал уже четыре дивизиона подводных кораблей. За время боевых действий Императорского флота русскими подлодками были уничтожены десятки кораблей и судов противника, несколько взяты в плен и приведены в Севастополь.

В 1980-х годах исследовательский подводный аппарат "Бентос" случайно обнаружил на внешнем рейде Севастополя русские подводные лодки, затопленные при отступлении союзников в 1919 году. С 2010 по 2018 год, когда исследователями были найдены почти все подводные лодки русского флота, затопленные в 1919 году, начались исследования этих объектов.

Совместная подводно-археологическая работа Института востоковедения РАН и Севастопольского госуниверситета проводится в акватории Крымского полуострова при поддержке Экспедиционного центра Минобороны РФ и Севастопольского городского отделения Российского географического общества.

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