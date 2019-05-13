Команды томского форума U-Novus предложат идеи создания "умного архива" и цифровизации АПК

ТОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Участники сессий-воркшопов форума новых решений U-Novus-2019 в Томске предложат идеи по созданию электронного архива с повышенной производительностью, внедрению цифровых технологий в АПК, работе с большими данными и по другим направлениям, сообщил журналистам в понедельник замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. Мероприятия, где предприятия и команды вузов будут искать решения для конкретных проектов, пройдут 15-17 мая.

"В основе [воркшопов] задачи, связанные с прикладными трансформациями. "Сибур" выбрал задачи в области интернета вещей: предполагается разработка "умного" архива, что позволит сделать его доступным 24 часа каждый день в неделю. <…> Это будет решение задачи для конкретной компании", - сказал Антонов.

Он пояснил, что в данной секции, как и в воркшопах по другим направлениям, будут участвовать представители вузов и предприятия. В результате работы предполагается получить конкретные решения для создания электронного архива с повышенной производительностью. Участники воркшопа будут работать на специализированном оборудовании, которое предоставит "Сибур".

Замгубернатора добавил, что на других воркшопах планируется разработка сервисов голосовых помощников для банковских сервисов, демо-версии анализа больших объемов данных, предложения для системы прогнозирования отказов в работе электродвигателя локомотивов, а также создание бизнес-модели для внедрения новых цифровых технологий в агропромышленном комплексе (например, беспилотных комбайнов и систем метеопрогнозирования).

По данным организаторов, всего в рамках форума пройдет 17 воркшопов и хакатонов (практических форумов IT-разработчиков, результатом которых также должны стать конкретные предложения для проектов - прим. ТАСС). "U-Novus выгоден всем - бизнесу, университетам, власти. Это возможность привлечь в регион не только таланты, но и инвестиции", - отметил врио ректора Томского политехнического университета Петр Чубик.

Организатором форума новых решений U-Novus выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнерами форума являются Газпромбанк, "Интер РАО", "Сибур Холдинг", Сбербанк, Роснано и "Горсети". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.