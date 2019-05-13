Первые беспилотные комбайны начнут работать в Томской области осенью 2019 года

ТОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Первые беспилотные комбайны начнут работу в сельхозпредприятиях Томской области с осени этого года, сообщил в понедельник журналистам заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов.

В Томской области планируется с 2019 года тестировать беспилотные комбайны и тракторы. Они должны будут пройти весь цикл полевых работ - от подготовки почвы до уборки урожая.

"Надеемся, что осенью выйдут уже несколько комбайнов, которые будут управляться искусственным интеллектом. Порядка шести сельхозпредприятий подписали соглашения, начинают такое пилотирование. В рамках форума [новых решений U-NOVUS-2019 в Томске 15-17 мая] пройдет доработка дорожной карты, чтобы процесс был запущен", - сказал Антонов.

Он уточнил, что решения по созданию и внедрению комбайнов с системами беспилотного управления были предложены студентами вузов и состоявшимися специалистами в прошлом году на практической сессии компании Cognitive Technologies форума U-NOVUS. В этом году планируется сформировать бизнес-модель для внедрения технологии беспилотного управления и других цифровых технологий: беспроводных датчиков, систем прогнозирования метеоявлений, сбора и анализа данных и прочих.

Как пояснила ТАСС замгубернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, новая система беспилотного управления предполагает совмещение различных технологий. В том числе границы рабочего участка будут заданы через спутниковую связь, а непосредственно для работы будут применяться встроенные интеллектуальные системы.

Организатором форума новых решений U-NOVUS выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязь России. Партнерами форума являются Газпромбанк, "Интер РАО", "Сибур холдинг", Сбербанк, "Роснано" и "Горсети". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.