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Российские специалисты научились убивать раковые клетки с помощью холодной плазмы

Ученые намерены к концу 2021 года завершить испытания метода на живых организмах и представить результаты исследований

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты Института общей физики имени А.М. Прохорова (ИОФ РАН) и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) разрабатывают уникальный метод лечения онкологических заболеваний, в котором химиотерапия сочетается с применением холодной плазмы. Ученые уже научились убивать более 20 видов раковых клеток, сообщил ТАСС в понедельник автор научной работы, заведующий теоретическим отделом ИОФ РАН, завкафедрой физики медико-биологического факультета РНИМУ Намик Гусейн-заде.

Плазменная медицина - новая научная область, в которой медицинские методы сочетаются с подходами, основанными на достижениях в области физики. Так называемая холодная плазма состоит из частично ионизированного газа, содержащего активные радикалы. Холодной ее называют из-за того, что температура вещества при воздействии на живые организмы не превышает 37-40°С. Применение холодной плазмы уже доказало свою эффективность в ускорении процессов заживления ран и их стерилизации.

Авторы исследования, поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), работают над созданием методов лечения онкологических заболеваний с помощью холодной плазмы в сочетании с препаратами химиотерапии.

"Метод лечения включает в себя воздействие на больного холодной плазмы в комплексе с применением химиотерапии. Успешность метода в борьбе с онкозаболеваниями уже доказана по итогам ряда экспериментов на клетках. Предлагаемое решение позволяет убивать более 20 видов раковых клеток. Цель нашей научной работы - снизить общую токсичность химиопрепаратов и повысить точность воздействия лечения на пораженные клетки", - рассказал ТАСС ученый.

В ходе экспериментов с раковыми клетками исследователи заметили, что глубина воздействия холодной плазмы достигает нескольких сантиметров, а сама терапия имеет накопительный эффект. Полученные данные позволяют надеяться, что некоторые формы онкологических заболеваний можно будет лечить с помощью разрабатываемого учеными портативного прибора, генерирующего плазму. Одним из методов воздействия на глубоко расположенную опухоль может стать плазменная обработка жидкости, которую после этого вводят в организм пациента.

К концу 2021 года ученые планируют завершить испытания метода на живых организмах и представить результаты исследований.

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