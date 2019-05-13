Томская научная игра Science Game собрала 12 тыс. участников в 2019 году

ТОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Научная игра Science Game, которая проводится в Томске в рамках форума новых решений U-NOVUS, собрала в этом году 12 тыс. участников, сообщила журналистам в понедельник заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

"Science Game - огромная игра. В этом году мы превысили все показатели прошлых лет. У нас около 12 тыс. участников <…> Выросла и география: на финал к нам едут команды "МИСиС", МГУ, МИФИ, петербургский "политех" - самые именитые вузы России", - сказала Огородова.

Замгубернатора отметила, что 16 мая на финальный очный этап в Томске соберутся лучшие команды, отобранные по результатам предыдущих туров. Финал пройдет в формате квеста, школьникам и студентам предстоит решить мультидисциплинарные задачи, работая на базе томских научных лабораторий.

"Дети в проектных командах ночами писали, выполняли задания, выигрывали - шли к результату <...> Важно у детей сформировать понимание будущих рынков, проектную форму работы и предпринимательское лидерство. Именно такие навыки нужны для будущего поколения", - добавила Огородова.

Она уточнила, что в 2018 году игра не проводилась, а в 2017 году, собрала около 8 тыс. человек.

По данным официального сайта Science Game, игра появилась в 2013 году в Томске. Ее разработали сотрудники и студенты Томского политехнического университета. Проводится она в три этапа - на первом команды решают научные задачи, на втором делают проект научного изобретения, а в финале проходят квест в лабораториях томских вузов. За годы проведения в ней приняли участие более 30 тыс. детей из более 1,4 тыс. городов и сел со всей страны.