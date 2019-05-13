Международная гимназия Сколково 18 мая проведет образовательный пикник

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Международная гимназия Инновационного центра "Сколково" проведет образовательный пикник, гости которого смогут узнать о современных принципах непрерывного образования, а также принять участие в аукционе, средства от которого пойдут в Фонд целевого капитала гимназии. Мероприятие состоится 18 мая в саду Технопарка "Сколково", сообщила ТАСС вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда "Сколково" Елена Зеленцова.

"18 мая впервые в саду технопарка "Сколково" пройдет образовательный пикник. Это открытое мероприятие для взрослых и детей, где будут не только образовательные мероприятия и мастер-классы, но и музыкальная программа. Гости пикника также смогут узнать о Фонде целевого капитала сколковской гимназии", - сказала Зеленцова.

В частности, для гостей пикника будут продемонстрированы физические и химические опыты, пройдут соревнования искусственного интеллекта и человека, мастер-классы по конструированию и проектированию робототехнических систем. Кроме того, и взрослые и дети смогут попробовать себя в роли современных художников, принять участие в спортивных состязаниях, а также посетить выставку необычных велосипедов, в том числе увидеть самый миниатюрный велосипед в мире.

Кульминацией пикника, по словам Зеленцовой, станет аукцион, средства от которого пойдут в Фонд целевого капитала гимназии Сколково. Стартовая цена лота составит 3 тыс. рублей. Разыгрываться будут разработки резидентов "Сколково".

"На всех представленных лотах будет маркер "Сделано в "Сколково". Могу отметить, что это очень неожиданные, но очень полезные в повседневной жизни вещи. Будут и символические лоты, связанные с возможностью получить консультацию или пообщаться с интересными людьми", - отметила вице-президент.

Фонд поддержки гимназии

Фонд целевого капитала, или эндаумент Международной гимназии Сколково был создан в 2018 году. Это отдельное юридическое лицо, у которого есть собственные попечительский и экспертный советы. В последний, например, входят сторонние эксперты, в частности из Высшей школы экономики. Попечителями выступают в том числе родители учеников гимназии.

По словам Зеленцовой, такие фонды сегодня - очень популярный инструмент долгосрочных инвестиций в социально-культурные программы. И хотя закон о фонде целевого капитала в России действует уже много лет, школьных эндаументов в нашей стране пока не много.

"Например, наш сосед - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - располагает самым большим целевым капиталом в России. У нас более скромные показатели. На данный момент мы собрали около 12 млн рублей, но при этом мы четвертые по величине фондов целевого капитала среди российских школ, хотя они собирают их уже не один год", - сказала вице-президент "Сколково".

По ее словам, вложения в фонд делают родители учеников гимназии, партнеры "Сколково", но основные его участники - компании-резиденты инновационного центра.

"Фонд целевого капитала - это не только способ привлекать средства или развивать образовательные программы. Мы верим, что <...> это инструмент развития сообщества. И, конечно, в первую очередь, мы рассчитываем на поддержку нашей экосистемы "Сколково" - компаний, которые здесь работают. Для многих наших резидентов, как показала практика, важно участвовать в таких инициативах, вкладываться в долгосрочные программы развития социальных инициатив, а также наблюдать за результатами своих вложений", - пояснила Елена Зеленцова.

Дополнительные возможности для гимназии

По словам директора Международной гимназии Инновационного центра "Сколково" Оксаны Демьяненко, средства, которые планируется получать за счет фонда целевого капитала, пойдут на развитие программ основного и дополнительного образования, обновление оборудования школьных лабораторий, программы академической мобильности для учителей и студентов.

"На мой взгляд, роль подобных фондов и целевого капитала в школе очень важна. Чтобы планировать развитие образовательной организации на несколько лет вперед, прогнозировать социальный и экономический запрос к школе, нужно держать руку на пульсе и понимать, как развиваются промышленные технологии, куда идет современное научное знание, как будет формироваться спрос на рынке труда в перспективе 10 лет", - сказала ТАСС Демьяненко.

Соответственно, по ее словам, нужно стараться поддерживать инфраструктуру школы на таком уровне, который позволяет ученикам и учителям быть в курсе новых тенденций, работать в современных лабораториях, проводить исследования, обрабатывать информацию и пробовать создавать свой инновационный проект.

"Если школа может обеспечить такие условия, ученики и учителя получают дополнительные возможности развиваться и достигать значимых результатов. Во многом именно через практику, собственные исследования и проекты у детей развивается мотивация, появляется вкус к учебе и интеллектуальной работе, а у учителей сохраняется интерес к своему делу и мотивация к профессиональному развитию", - сказала директор гимназии.

Новые программы

По словам Оксаны Демьяненко, в гимназии формируется ряд направлений, развитию которых будет уделяться особое внимание в ближайшие годы, - это компьютерные технологии и инженерные практики, дизайн и искусство, математика, биология и науки о человеке. "Чтобы быть хорошим инженером, например, нужно не только хорошо разбираться в технологиях, но и уметь креативно мыслить и иметь развитое образное мышление", - отметила директор гимназии.

Гармоничному развитию детей в сколковской гимназии, по ее словам, уделяется большое внимание, тем более что она является авторизованной школой Международного бакалавриата (IB). Миссия школ IB - в разностороннем развитии своих учеников, развитии критичности и широты мышления, умению правильно и продуктивно использовать накопленные в школе ресурсы на благо общества.

Кроме того, по словам Демьяненко, несмотря на то, что у гимназии современное, хорошо оснащенное здание, любое оборудование быстро устаревает. Для стабильного развития нужен капитал, который можно было бы направлять на обновление лабораторий, закупку расходных материалов, на создание новых студий и мастерских. Но обновлять нужно не только оборудование, но и образовательные программы в целом. Для этого, отмечает директор, очень нужны экспертные исследования, постоянный рост кадрового потенциала, изучение мирового опыта и использование лучших образовательных практик.

"Еще один приоритет - это академическая мобильность. Участие школьников в международных конкурсах, конференциях и программах, приглашение в гимназию для участия в образовательных программах ведущих специалистов в той или иной профессиональной области - все это создает уникальный просветительский и образовательный контекст и обогащает школьную среду. Надеемся, что целевой капитал в этом поможет", - пояснила Демьяненко.

О гимназии

Международная гимназия Сколково учреждена в 2015 году для развития экосистемы Инновационного центра "Сколково". Обучение ведется по Федеральному государственному образовательному стандарту и в соответствии с требованиями Международного бакалавриата (IB). Гимназия имеет статус IB World School и авторизована по трем программам IB - начальной, средней и старшей школы. Выпускники гимназии получают российский аттестат об образовании и международный диплом IB, который дает возможность поступления в ведущие мировые вузы.

Сегодня в гимназии Сколково работает 170 педагогов и обучается 530 студентов в возрасте от 2 до 17 лет. Все учителя и студенты вовлечены в исследовательскую деятельность. В 2019/20 учебном году численность студентов вырастет еще на 150 человек. Порядка 70% студентов - дети участников экосистемы "Сколково". Гимназия открыта для внешних поступающих. 550 учащихся в возрасте от 1,5 до 17 лет обучаются по 50 программам дополнительного образования.