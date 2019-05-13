Ученые на Дальнем Востоке создали новую технологию синтеза белка для обогащения кормов

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) разработали технологию синтеза белка для обогащения кормов для животноводства. Новую технологию, которая также помогает решить проблему утилизации отходов, будут использовать на территории опережающего развития "Надеждинская" в Приморье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ДВФУ.

"Ученые разработали технологию синтеза белка из зерен амаранта и грибного мицелия для обогащения кормов для животноводства. С помощью методов биотехнологии и генной инженерии они внедрили в штамм гриба элемент ДНК амаранта, содержащего запасной белок, и создали более эффективную технологию получения протеина. Новую технологию будут использовать на территории опережающего развития "Надеждинская" в Приморском крае. С 2020 года на высокотехнологичном производстве "Кормбиосинтез" планируется начать выпуск кормового микробиологического белка", - сообщили в пресс-службе.

Для выращивания микроскопических грибов применяют отходы растениеводства, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Это позволяет решать сопутствующую задачу - утилизировать отходы, которые могут быть источниками загрязнения окружающей среды. Планируется, что "Кормбиосинтез" будет выпускать до 10 тыс. т в год различных биологически ценных кормовых ингредиентов.

"Сегодня отечественное животноводство недостаточно обеспеченно сбалансированным кормовым протеином. Все еще имеется высокая зависимость от иностранного рынка в отношении кормового белка. Даже несмотря на ежегодный рост валовых сборов сои в РФ, покрыть потребность в соевом шроте для кормовых целей пока невозможно. Новая технология позволит создать на Дальнем Востоке наукоемкое и экологически безопасное производство кормового микробиологического белка", - процитировали в пресс-службе научного руководителя проекта, доцента базовой кафедры биоэкономики и продовольственной безопасности Школы экономики и менеджмента ДВФУ Оксану Сон.

Амарант - одна из древнейших зерновых культур, является наиболее близкой к теоретически рассчитанному идеальному белку. Грибной мицелий обладает способностью быстро расти, неприхотлив к условиям и хорошо усваивается организмами животных. Ученые объединили эти ценные свойства и превратили грибную культуру в своеобразный инкубатор для целенаправленного получения нужного белка.