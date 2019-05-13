Житель Новой Зеландии обнаружил уникальные окаменелости следов моа

СИДНЕЙ, 13 мая. /ТАСС/. Новозеландский тракторист наткнулся на удивительную находку во время обычной прогулки с собаками на берегу реки Киберн. Увидев странные трехпалые отметины в камне, новозеландец Майкл Джонстон обратился в национальный палеонтологический музей в Отаго.

Как проинформировала радиокомпания ABC, спустя несколько дней экспедиция ученых начала работать на берегу реки. "Мы нырнули в реку и обнаружили плиту с целой цепочкой прекрасно сохранившихся следов доисторической вымершей птицы моа. В ноябре прошлого года Киберн разливалась в период половодья и, видимо, тогда вода и размыла берег, обнажив плиту со следами", - рассказал в интервью ABC помощник куратора отдела естественных наук музея Отаго Кейн Флери.

Сотрудники музея отмечают, что следы, обнаруженные Джонстоном, - это первый и пока единственный признак того, что птицы моа обитали и на Южном острове Новой Зеландии. "Это первые следы вымершей нелетающей птицы на Южном острове. До этого момента окаменелости следов моа были обнаружены по меньшей мере в 10 районах Северного острова. При этом палеонтологам удалось собрать и описать лишь 25 следов, так что не сложно представить, насколько важно найти отлично сохранившуюся цепочку, да еще и в совершенно неожиданном месте", - добавил Флери.

По словам директора национального музея Отаго Яна Гриффина, найденным окаменелостям около 12 млн лет. "Вся команда музея просто в восторге от находки, и мы очень, очень рады начать процесс консервации для будущего анализа и изучения вида, исчезнувшего с лица Земли более 500 лет назад", - сказал Гриффин.

Моа, или динорнисообразные - отряд вымерших бескилевых птиц, обитавших в Новой Зеландии. Птицы достигали гигантских размеров (3,6 м в высоту), весили порядка 250 кг, не имели крыльев и даже их рудиментов. Моа, обитавшие на плодородных равнинах Новой Зеландии, питались листьями, побегами и фруктами. Вымерли в 1500-х годах, будучи истребленные аборигенами маори.