Специалисты Росатома изучат возможность создания системы сбора пыли на АЭС "Фукусима-1"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты Росатома проведут научные исследования по созданию системы сбора пыли на обломках расплавленного ядерного топлива аварийных энергоблоков японской АЭС "Фукусима-1" (Fukushima Daiichi)), это позволит эффективно ликвидировать последствия аварии на атомной станции, сообщает пресс-служба АО "Техснабэкспорт" (входит в Росатом) в понедельник.

"В апреле АО "Техснабэкспорт" совместно с АО "ГНЦ НИИАР" (входит в научный дивизион Росатома) и ФГУП "ПО "Маяк" стало победителем тендера на осуществление научно-исследовательской работы по созданию системы сбора пыли, образующейся в процессе фрагментации обломков расплавленного ядерного топлива на аварийных блоках АЭС "Фукусима-Дайичи", - говорится в сообщении.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и проплавило их защитные корпусы. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к загрязнению прилегающих к станции районов.

В сообщении Техснабэкспорта отмечается, что проект научно-исследовательской работы по системе сбора пыли субсидируется японским правительством и администрируется Mitsubishi Research Institute, Inc., Япония.

"В рамках рассчитанного на два года проекта организации Росатома выполнят серию экспериментов по резке образцов ядерного топлива и смоделированных образцов топливосодержащих материалов с целью изучения свойств образующейся пыли. Результаты проекта будут использованы для разработки систем обеспечения безопасности при проведении работ по извлечению обломков расплавленного топлива в рамках работ по ликвидации последствий аварии на АЭС Fukushima Daiichi, - говорится в сообщении.