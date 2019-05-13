Тюменский научно-образовательный центр займется проектами по "арктическому питанию"

ТАСС, 13 мая. Межрегиональный научно-образовательный центр Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, созданный согласно поручению правительства РФ, будет разрабатывать проекты по "арктическому питанию", биологической безопасности человека, животных и растений и ряд других. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Принимая во внимание три ключевые направления, по которым в рамках НОЦ будут вестись исследования - Арктика (ресурсы и качество окружающей среды, человек в Арктике), нефть и газ (цифровая трансформация индустрии), биологическая безопасность человека, животных и растений, - можно выделить ряд проектов, которые развиваются ТюмГУ в партнерстве с промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями", - говорится в сообщении.

Среди таких проектов, как отмечается в сообщении, создание оптимальной модели организации оленеводства на Севере, восстановление поголовья сиговых рыб, разработка "арктического питания" - в ходе этого проекта планируется задействовать потенциал северных округов и новейших технологий для производства пищи, способствующей сохранению здоровья их жителей.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому в 2019 году без проведения конкурсного отбора создаются НОЦ в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменских областях.

Согласно нацпроекту "Наука", в течение ближайших шести лет в России будет создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных обеспечить научно-технологический прорыв страны. В 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.