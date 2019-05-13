Российские ученые создают искусственный интеллект для управления роем роботов-охранников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) работают над созданием перспективной охранной системы для коммерческих помещений и закрытых объектов. В настоящее время создали прототипы роботов, которые планируется использовать для обнаружения нарушителей в охраняемом периметре, рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИРАН Андрей Чечулин.

Отличительной особенностью этой системы является применение роевого интеллекта для совместной работы отдельных ее компонентов. Роевой интеллект (англ. Swarm intelligence) - это один из методов искусственного интеллекта, позволяющий создавать сообщества, состоящие из разных устройств для совместного решения поставленных перед ними задач, пояснили в институте.

"В институте разрабатывается технология роевого интеллекта для создания самоорганизующихся групп роботов-охранников без выраженного центра управления, предназначенных для осмотра помещений. Несмотря на отсутствие единого центра управления, который указывал бы, что именно делать каждому из роботов, общее поведение группы благодаря роевому интеллекту направленно на достижение поставленной перед ними цели. Такое поведение характерно, например, для пчел, муравьев и других общественных насекомых. Мы делаем для этой системы и софт и "железо", и в настоящее время созданы прототипы самих роботов и прототипы системы, которые могут строить планы помещений и задавать движение этих роботов", - рассказал Чечулин ТАСС.

По его словам, принцип работы системы заключается в следующем: помимо стационарных камер, установленных на стенах или потолках, в помещение запускаются несколько роботов, оснащенных различными датчиками, которые передвигаются по постоянно меняющимся траекториям. В результате злоумышленник, который захочет проникнуть в охраняемое помещение, не будет знать, какую камеру или какого робота ему необходимо повредить, чтобы остаться незамеченным.

"К примеру, охраняемый объект закрыт, включены датчики и камеры, но они "просматривают" только важнейшие помещения, двери и проходы. Места расположения этих камер и датчиков можно выучить, постараться их повредить или пролезть в "слепой зоне". Мы же запускаем множество малых дешевых роботов, которые постоянно ездят по этажам по непредсказуемым маршрутам. Если один робот ломается, вся система за счет постоянной самоорганизации распределяет его нагрузку на других роботов - в результате злоумышленник не знает, где робот с датчиком или камерой окажется через минуту", - пояснил Чечулин.

Планируется, что рабочие прототипы системы, которая будет работать на уровне помещений института, создавая постоянно меняющуюся наблюдательную сеть, должна быть готова к концу года. Таким образом, покажут возможности всей системы, а нее отдельных элементов. После этого, сказал Чечулин, разработку можно будет предлагать как коммерческий продукт для реального применения на местах.