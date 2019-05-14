Ректор ТГУ: форум U-NOVUS создает команды из представителей бизнеса, науки и власти

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) выступит оператором форума новых решений U-NOVUS-2019, который пройдет в Томске 15-17 мая. Ректор вуза Эдуард Галажинский рассказал ТАСС, что значит быть оператором научного форума, как можно создавать передовые технологии в режиме онлайн, какие задачи решают ученые в XXI веке.

Организатором форума новых решений U-NOVUS выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнерами форума являются "Газпромбанк", "Интер РАО", "СИБУР Холдинг", Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа "Роснано"), "Сбербанк", "Ростелеком" и "Горсети". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Задачи оператора

По словам Галажинского, главная задача форума U-NOVUS-2019 - сформировать доверительные отношения между властью, университетами, корпорациями и технологическими компаниями, "перейти к инициативам, значимым в масштабе национального проекта "Наука" и запуска новой технологической волны".

"Форум должен решить вопрос формирования научно-образовательного центра (НОЦ, который планируется создать в Томске в рамках нацпроекта "Наука") международного уровня в Томской области. Это логичное продолжение работы, которую университеты, бизнес и власть начали в прошлом году. Губернатор Сергей Жвачкин сумел объединить нас всех в одну команду для решения этой большой задачи, и работа кипела весь год ", - отметил ректор.

По его словам, в связи с этим ТГУ как оператор форума занимается выявлением актуальной повестки и формированием пула спикеров, заказчиков и экспертов форума. Задача вуза - создать команды из представителей бизнеса, науки и власти, которые и будут встраиваться в обсуждаемые и разрабатываемые проекты.

"Значимо вовлечение молодых в этот процесс, ведь новые технологии предстоит развивать именно молодым - студентам, аспирантам, магистрам. И нет ничего более мотивирующего, чем видеть реальные задачи, реальных людей, которые их решают и понимают, что от них, в том числе зависит и появление прорывных идей. Мы видим это на постоянно действующих воркшопах ТГУ с "Сибуром", "Газпромнефтью" - мы регулярно проводим стратегические сессии с участием этих компаний, стараясь выработать общую систему координат", - сказал ректор.

В режиме онлайн

По словам Галажинского, одно из главных преимуществ форума - его уникальный формат. "В формате воркшопов, хакатонов (соревнований программистов) и стратегических сессий формируется мероприятие-метафабрика <...> На площадках будут работать совместно представители вузов, технологических компаний и корпораций", - пояснил Галажинский.

Благодаря подобному формату работы все его участники могут в течение трех дней определить сильные и слабые стороны друг друга и договорится о сотрудничестве. Часть этих партнерств создает на территории региона полигоны для новых технологических отраслей, например, цифровой энергетики, 5G, платформенных решений для банкинга, образования, здравоохранения, умного города.

"Губернатор вместе с корпорациями ставят вызовы, университет их решает и "заземляет" в регионе, тем самым делая Томскую область пилотом для решения высокотехнологичных задач. Например, в прошлом году на форуме представители вузов, научных институтов и компаний проектировали системы точного земледелия. И сейчас этот проект развивается, ученые вместе с представителями областного департамента по социально-экономическому развитию села прорабатывают идею внедрения технологий точного земледелия в регионе", - пояснил ректор.

Другая часть проектов, по словам Галажинского, формирует готовые решения задач цифровой трансформации корпораций. "В частности, в конце 2018 года ТГУ и корпоративный центр "Сибура" по информационным технологиям "СИБУР ИТ" заключили договор, основными направлениями которого стали разработка и реализация образовательных программ по развитию цифровых компетенций и их применению в области химических технологий. Это полезно, например, при прогнозировании свойств новых полимерных материалов, разработке и эксплуатации технологических установок, внедрении информационных систем управления производственными процессами", - пояснил он.

Продвинутые образовательные технологии в университетах

Как отмечает Галажинский, проведение подобных форумов и создание на территории региона "полей экспериментов" - это возможность для Томской области стать одним из флагманов грядущей технологической революции в мире.

"Университет уже давно начал активное обсуждение потребностей передовых компаний и корпораций. Понимая, например, что за "цифрой" - будущее, под эти задачи была произведена пересборка университета: мы переформатировали компьютерные факультеты в Институт прикладной математики и компьютерных наук, открыли лабораторию экспериментальных методов в общественных и когнитивных науках, которая работает с анализом big data, запустили магистратуру "Интеллектуальный анализ данных и биоинформатика", - отметил ректор.

Он добавил, что в результате этих действий, за два-три года стала сильнее подготовка молодых специалистов в стенах вуза.

"Сейчас усиливается значение университетов для компаний, которым нужно обучать сотрудников. Компании не могут ждать своих сотрудников четыре-шесть лет, поэтому томские университеты активно занялись продвинутыми образовательными технологиями, так мы открыли Институт передового обучения (Advanced Learning Institute). Сейчас уже выпустили с индустриальными партнерами ряд очень инноваторских образовательных продуктов, которые позволяют быстро нарастить компетенции, например, в области математики и виртуальной реальности", - уточнил Галажинский.