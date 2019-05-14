Кузница технологий будущего: как форум U-Novus в Томске помогает цифровизации в Сибири

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Тринадцать воркшопов, участники которых разработают решения по цифровизации производств таких крупных компаний как "Сибур", Сбербанк и Газпром, пройдут на томском форуме новых решений U-Novus-2019. Какие цифровые продукты будут созданы на форуме для госкорпораций и какие еще задачи он призван решить, рассказала ТАСС заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Форум новых решений

В прошлом году форум U-Novus перешел с дискуссионного формата на практический - на нем в формате воркшопов и хакатонов решались задачи по цифровизации крупных компаний, все решения вошли в дорожную карту инновационного развития Томской области.

Как сообщила ТАСС Огородова, в этом году U-Novus сохранит прикладной формат. "Форум будет посвящен реализации пилотной Стратегии научно-технологического развития, которая базируется на повышении производительности труда и вопросах технологического фокуса экономики, как в области зрелых технологий, так и технологий будущего. Продуктом форума должен стать технологический фокус развития региона: интеллектуальные стратегии в формате партнерств, альянсов, действующих продуктов и создание полигонов новых технологических отраслей", - рассказала она.

По словам Огородовой, миссия форума - найти для Томской области место на глобальной технологической карте в условиях перехода к новой цифровой экономике.

Воркшопы и сессии

По словам Огородовой, решать задачи бизнеса в Томске будут более 600 ученых и техинженеров из 13 регионов страны. "У нас всего будет 13 воркшопов, сессий и хакатонов: конкурс новых цифровых решений АСИ, мероприятия, которые лежат в логике Стратегии научного технологического развития РФ и хакатон по технологическим решениям для АПК", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что на этих сессиях за три дня участники форума разработают цифровые решения для компаний-участниц, а также завершат работу по внедрению некоторых проектов, которые разрабатывались в прошлом году.

"Например, на прошлом форуме губернатор Сергей Жвачкин подписал соглашение с компанией Cognitive Technologies о совместной разработке продуктов и технологий. В этом году решаем конкретную задачу по разработке бизнес-модели и технологической архитектуры точного земледелия в сибирских регионах", - сказала вице-губернатор, уточнив, что речь идет о беспилотном тракторе, который уже должен выйти на поля Сибири.

Она добавила, что также в этом году участники U-Novus разработают для Газпромбанка сервис на основе голосовых помощников, систему аналитики текстов для "Газпром нефти", датчики для "умного архива" "Сибура" и средства для оценки двигателя локомотива (заказ Clover Group). Также в рамках форума будут тестироваться решения для "умного города" и создаваться технологии для агропромышленного комплекса.

"Будет очень большой воркшоп, посвященный "Цифровому университету 4.0". Следует сказать, что мы являемся пилотным регионом цифровой экономики для развития решений в области цифрового образования. И цифровой университет - самый крупный проект в этой сфере. Университет готовится создавать кадры для цифровой экономики с использованием машинного обучения, с использованием искусственного интеллекта", - отметила она.

Также на форуме пройдет большой блок программ для школьников и студентов. "Приедут студенты и молодые ученые ведущих университетов страны для участия в играх Science Game и Science Slam, у нас появляется новое мероприятие, которое называется "Коллабфест" (CO//LAB FEST) - это коллаборация участников кружкового движения Национальной технологической инициативы", - отметила Огородова.

Соглашения

Как отметила Огородова, одна из задач форума - создание партнерств. По ее словам, "регион становится технологической площадкой принятия новых решений для корпораций, которые собираются осуществить технологический маневр, которые ищут для этого таланты и партнеров". При этом "это очень непростая задача, особенно если маневр осуществляется в виде диверсификации нового направления".

"Планируется подписать ряд соглашений. В частности, губернатор Сергей Жвачкин подпишет соглашение с "Ростелекомом" о тестировании цифровых решений для "умного города", - уточнила она.

Организатором форума новых решений U-Novus выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнерами форума являются Газпромбанк, "Интер РАО", "Сибур Холдинг", Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа "Роснано"), Сбербанк, "Ростелеком" и "Горсети". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.