Вузы Томска планируют заключить соглашения с компаниями о поддержке НОЦ до 17 мая

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Вузы Томска намерены заключить соглашения с компаниями-партнерами по поддержке создаваемого научно-образовательного центра (НОЦ) по итогам форума новых решений U-Novus 15-17 мая, сообщил ТАСС ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

"В Томске сейчас идет большая работа по созданию НОЦ, и часть ее запланирована в рамках U-Novus. Мы рассчитываем, что по итогам форума у нас появится несколько десятков соглашений по вхождению предприятий в НОЦ и определению приоритетных технологических направлений, которые Томск выберет для себя как ведущие", - сказал Галажинский.

Он уточнил, что в НОЦ войдут, в том числе крупные федеральные компании, которые готовы разрабатывать и внедрять новые технологии, поставлять продукцию на экспорт. В частности, планируется, что в рамках новой структуры с томскими учеными будут сотрудничать Росатом, "Сибур", "Газпром" и другие.

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач нацпроекта "Наука". Томские университеты планируют создать Сибирский научно-образовательный центр новой технологической революции, объединившись с промышленными партнерами. Он объединит потенциал университетов, исследовательских институтов, а также власти и бизнеса.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Организатором форума U-Novus выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнеры форума - Газпромбанк, "Интер РАО", "Сибур Холдинг", Сбербанк, Роснано и "Горсети". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.