РАН и Минобрнауки совместно разрабатывают повестку научного развития России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ и Российская академия наук (РАН) расширяют сотрудничество, и если раньше они были партнерами только по управлению научными институтами, то сегодня стали партнерами по выработке всей повестки научно-технологического развития России. Такое мнение высказал глава министерства Михаил Котюков в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы выстраиваем добрые отношения с Академией наук, мы видим сегодня внутри руководства Академии желание и готовность двигаться к развитию нового содержания РАН, новых форм сотрудничества РАН с различными государственными ведомствами. Если раньше мы были партнерами только по управлению научными институтами, то сегодня мы партнеры по выработке всей повестки научно-технологического развития", - сказал Котюков.

Он добавил, что по каждому из направлений министерство с РАН выстраивает четкие взаимоотношения. "Что-то, конечно, делается, скажем так, не совсем теми темпами, которые хотелось бы. Но движение практически по всему спектру направлений есть", - пояснил министр.

РАН, по словам Котюкова, сегодня переживает трансформацию внутренней структуры после реформы 2013 года. "В любом случае РАН является нашим основным партнером и в национальном проекте "Наука" и в государственной программе технологического развития", - отметил Котюков.