Центр искусственного интеллекта откроют в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга совместно с компанией "Газпром нефть", Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) и Университетом ИТМО учредили рабочую группу для создания проекта центра искусственного интеллекта, сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин в кулуарах XXVII семинара-конференции проекта 5-100.

"Планируется создание сетевого проекта в Санкт-Петербурге с участием "Газпром нефти", СПбПУ, Университета ИТМО и ряда IT-компаний. Наряду с созданием центра искусственного интеллекта рассматривается организация необходимой инфраструктуры для эффективного применения данной технологии в промышленном проектировании, для этого требуется создание дополнительных вычислительных мощностей, развитие облачных технологий", - сказал он.

Координировать рабочую группу будет директор по цифровой трансформации "Газпром нефти" Андрей Белевцев, добавил Княгинин. Сроки создания центра и требуемый объем инвестиций будут определены после формирования проекта - к концу 2019 года.

Семинары-конференции проводятся по распоряжению правительства РФ с 2013 года ежеквартально. Это главный форум проекта повышения мировой конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100). 16-17 мая 2019 года мероприятие проходит в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, празднующем в этом году свой 120-летний юбилей.