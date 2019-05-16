Ученые выяснили, когда разделились неандертальцы и предки современных людей

ТАСС, 16 мая. Неандертальцы и предки современных людей разделились на самостоятельные виды гораздо раньше, чем 300-500 тыс. лет назад, как было принято считать ранее по итогам анализа древних ДНК. Согласно новому исследованию Университетского колледжа Лондона (University College Of London), последние общие предки двух видов жили около 800 тыс. лет назад, сообщает журнал Science Advances .

К такому выводу исследователи пришли, изучив зубы предшественников неандертальцев - гоминидов из Пещеры костей (Sima de los Huesos) в горном районе Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании. В пещере были обнаружены окаменелые останки около 30 ранних представителей рода Homo, возраст этой стоянки эпохи среднего плейстоцена оценивается в 430 тыс. лет. Отмечается, что найденные там гоминиды, как и "классические" неандертальцы, обладали очень маленькими коренными зубами, которые, возможно, сформировались из более примитивных клыков последнего общего предка Homo neanderthalensis и Homo sapiens.

"Любое расхождение по времени разделения между неандертальцами и современными людьми ранее 800 тыс. лет назад повлекло бы неожиданно быструю эволюцию зубов у ранних неандертальцев из Пещеры костей… Самое простое объяснение состоит в том, что расхождение между неандертальцами и современными людьми возникло более 800 тыс. лет назад. В таком случае скорость эволюции ранних неандертальцев из Пещеры костей примерно сопоставима с тем же показателем в других местах их обитания", - пояснила автор исследования Аида Гомес-Роблес.

Установлено, что современные люди и неандертальцы имеют общего предка. Однако по поводу того, когда и как расходились эти два вида в процессе эволюции, среди ученых до сих пор идут дискуссии.