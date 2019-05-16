В Австралии доказали наличие связи между избыточным весом и риском развития рака

СИДНЕЙ, 16 мая. /ТАСС/. Ученые Медицинского института Бергхофера (QIMR) в Брисбене доказали наличие связи между избыточным весом человека и риском развития у него ракового заболевания. Результаты проведенного ими исследования опубликованы порталом NewsHub.

"В ходе исследования мы выявили четкую взаимосвязь между генетической предрасположенностью к появлению лишнего веса и ожирения с повышенным риском развития нескольких видов рака, таких как рак желудка и рак кишечника. Конечно, свою роль играют и такие факторы, как образ жизни, пищевое поведение, уровень физической нагрузки, но, тем не менее, лишний вес - один из основных факторов, и его снижение пропорционально уменьшает и риск появления злокачественных опухолей", - сказал порталу руководитель исследования, онколог Стюарт Макгрегор.

По его словам, поддерживая индекс массы тела (ИМТ) в пределах нормы, можно снизить риск развития нескольких опасных видов рака на 30%. Для полных же людей каждые лишние пять пунктов в ИМТ повышают риск развития раком на 10%.

"Наше исследование лишь подтверждает ранее делавшиеся предположения врачей о том, что лишний вес способствует развитию опухолевых заболеваний, и отчасти объясняет возросшее количество случаев диагностированного рака увеличением числа тучных людей в мире", - пояснил доктор.

Индекс массы тела (ИМТ) - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и понять, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана единая интерпретация показателей ИМТ, включающая семь позиций от "выраженного дефицита массы тела" до "очень сильного ожирения".