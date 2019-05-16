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Пулковская обсерватория должна до конца мая представить в РАН программу своего развития

На базе обсерватории планируется создать всероссийский центр обработки астрономической информации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Пулковская обсерватория до конца мая должна представить в Российскую Академию наук план развития своих наблюдательных возможностей, который будет учтен при составлении общей программы развития астрономии в России. Об этом сообщил ТАСС в четверг вице-президент РАН, доктор физико-математических наук Юрий Балега.

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По его словам, Пулковская обсерватория останется главной астрономической обсерваторией страны. На ее базе планируется создать всероссийский центр обработки астрономической информации.

"Пулковская обсерватория должна будет проявить инициативу и вместе со всеми специалистами нашей страны подготовить программу развития своих наблюдательных возможностей. Мы ее ждем до конца мая, затем вместе с этой программой будут представлены программы всех обсерваторий страны и институтов, где работают с астрономией, включая космические исследования. И мы, собравшись на такой форум, подготовим общую программу развития астрономии в стране в целом, где определенная роль и место будут отведены Пулковской обсерватории - главной астрономической обсерватории России", - сказал Балега.

Вице-президент РАН отметил, что в Пулковской обсерватории "очень сильный коллектив с большими научными традициями". Для создания современного центра на ее базе необходимо будет привлечь дополнительно молодые кадры и обновить оборудование, сохранив при этом историческое.

"Нужно привлекать молодежь, которая должна поработать над новым обликом Пулковской обсерватории, объединять усилия всех астрономических сил нашей страны вокруг Пулково", - сказал Балега.

Он считает, что в Санкт-Петербурге есть вузы и промышленные предприятия, которые смогут обеспечить обсерваторию необходимыми ресурсами.

Научная база обсерватории

Пулковская обсерватория - одна из старейших обсерваторий России, она была открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. Обсерватория находится в 19 км от Санкт-Петербурга, на высоте 75 м над уровнем моря. Сейчас главные проблемы обсерватории - близкое расположение города и активное "световое загрязнение" неба.

В июне 2018 года президиум РАН посчитал целесообразным провести постепенный - в течение пяти лет - перевод астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований, осуществляемых Главной астрономической обсерваторией РАН, из Петербурга на другие наблюдательные базы, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях.

В декабре прошлого года руководство обсерватории передало в Отделение физических наук РАН план переноса наблюдений из Петербурга в другие регионы РФ. При этом перспектива сокращения научной базы Пулковской обсерватории вызвала опасения у представителей научной общественности Петербурга.

14 мая по инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова состоялась встреча руководства РАН с научным коллективом Пулковской обсерватории. На ней было предложено развивать Пулковскую обсерваторию в качестве современного всероссийского центра обработки астрономической информации. Об этих планах Беглов сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 15 мая. Медведев поддержал инициативу и поручил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову проработать возможность создания на базе Пулковской обсерватории главного российского центра по обработке астрономических данных.

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