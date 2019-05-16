В Томске прошел научный батл Science Slam

ТОМСК, 16 мая. /ТАСС/. Научный батл Science Slam, в рамках которого молодые ученые в понятной для широкой аудитории форме рассказали о своих разработках, прошел в четверг в рамках форума новых решений U-Novus, который проводится в Томске 15-17 мая. Как томские физики и генетики объясняли, чем полезна радиация, зачем сжигали лес в США и почему металлам важно сохранять форму - в репортаже ТАСС.

Science Slam - презентация научных исследований в популярном юмористическом формате stand-up. Участники должны за 10 минут рассказать о проделанной научной работе простым языком, чтобы публике все было понятно. Определяется победитель научного батла просто - по реакции аудитории. Чем громче хлопают и кричат зрители, тем больше шансов выиграть главные приз соревнований - боксерские перчатки. Впрочем, технологии задействованы и здесь - уровень шума измеряет специальный прибор, который достоверно показывает, чей доклад понравился публике больше.

В этом году слэм проходил в томском наукограде в рамках форума новых решений U-Novus. Послушать участников собралось все научное сообщество города - от ректоров вузов до студентов. В зале ночного клуба "Театро" был аншлаг.

Любопытство - не порок

В слэме приняли участие пятеро молодых ученых. Первым на сцену вышел аспирант Института оптики атмосферы Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Николай Васнев. Его доклад под названием "Любопытство - не порок" был посвящен лазерным технологиям.

"Все мы любопытные, а ученые - в особенности. Любое, даже самое маленькое научное исследование начинается с наблюдения, а знаете, какие наблюдения невозможны? Когда объект слишком маленький, когда событие протекает слишком быстро, что мы не успеваем его рассмотреть, или мы не видим, поскольку нам мешает свет", - начал свое выступление Васнев.

Чтобы преодолеть вспышку фотонов - тот самый свет, который мешает ученым - они придумали лазерный монитор. Аналогов у разработки томских ученых, рассказал Васнев, пока нет - оно обладает уникальной детализацией за счет использования сразу двух пучков лазера. Лазерный монитор позволяет наблюдать за взрывами и другими явлениями, связанными со вспышками света, понимая, что происходит. Применимо оно не только в науке, но и, например, в промышленности.

"Где можно использовать? Например, чтобы в процессе сварки наблюдать за качеством сварного шва", - пояснил ученый.

Лес жечь и спасать

Сразу два доклада были посвящены лесному хозяйству. Аспирант Томского политехнического университета Борис Калюжный, который переехал из Франции в Томск восемь лет назад, выбрал для себя профессию эколога и занимается исследованием лесных насаждений.

"Я приехал в Россию, думал, попью водочки, поем пельменей - и домой. Но так получилось, что я уже восемь лет занимаюсь наукой. Очень часто люди у меня спрашивают, чем отличаются Россия и Франция. Прежде всего тем, что, если выходишь из французского города, то попадаешь в другой город, а в Томске так нельзя - начинается лес, где стоит медведь, энцефалит и даже Северск (атомоград-спутник Томска)", - рассказал о себе Колюжный.

Он уточнил, что посвятил свою работу сохранению томских лесов. По его словам, современная лесная промышленность подходит к использованию ресурсов крайне нерационально - отходов производства так много, что, по сути, каждое второе спиленное дерево выбрасывается. "Из отходов мы можем получить огромное количество разных продуктов - лекарства, строительные материалы", - рассказал Колюжный.

Другой выступающий - Денис Касымов из Томского государственного университета в своем докладе под названием "Огонь, Дракон и Денис Петрович" рассказал о создании "дракона", с помощью которого сжигал лес с коллегами из США, чтобы изучить природу лесных пожаров. "Ежегодно пожары в мире уничтожают площади равные 10 территориям Томской области. Я провожу исследования, выясняю, как произошел пожар. Я занимаюсь моделированием пожаров", - пояснил он.

По словам Касымова, самое опасное в лесных пожарах - мелкие раскаленные частицы, которые могут отлетать на расстояние до 500 м от очага возгорания и создавать новые очаги. Чтобы смоделировать этот эффект, ученые создали "дракона" - устройство, способное выпускать подобные частицы как при реальном пожаре.

"Мы следим за датчиками, за температурой, а потом включаем мощный вентилятор и начинаем распылять частицы. С помощью "дракона" мы смогли изучить процесс генерации новых очагов пожаров. С помощью инфрокрасных лазеров мы отследили эти частицы. Благодаря нашим исследованиям можно определить, с какой скоростью и в каком направлении может двигаться пожар", - уточнил Касымов, пояснив, что результаты экспериментов лягут в методику моделирования пожаров, что позволит более эффективно их тушить и разрабатывать противопожарные технологии, например, подбирать правильные материалы при строительстве домов в лесополосе.

Тихоходки и металлы-супергерои

Аспирант томского Научно-исследовательского института медицинской генетики Рената Савченко свои исследования посвятила геному и сопротивлению радиации в клетках человека. На работу ее вдохновила тихоходка - микронасекомое, которое может выжить в открытом космосе, в жерле вулкана и даже пережить губительное для подавляющего большинства живых организмов гамма-излучение.

"Мы нашли ген, который у разных людей работает одинаково, назовем его ген "икс". Взяли раковые клетки человека и разделили на две группы: в первой ген мы оставили нетронутым, а во второй - "сломали" ген "икс". Мы облучили их радиацией и поняли, что клетки, в которых не работает ген "икс", умирают чаще", - рассказала она.

Как пояснила Савченко, результаты этих исследований могут быть очень полезны при лечении онкологических заболеваний методом лучевой терапии и позволят при применении препаратов, уничтожающих ген "икс", эффективнее уничтожать излучением раковые клетки.

Финальное выступление аспиранта Института физики прочности и материаловедения СО РАН Филиппа Дьяченко было посвящено эффекту памяти формы. "Эффект памяти формы - это когда металлическая материя может вернутся к исходно заданной форме при определенных условиях. Например, если вы согнете скрепку из обычного металла, то она вряд ли вернется в исходную форму, а вот сплав никелида титана при нагревании способен вернутся", - рассказал Дьяченко, добавив, что благодаря умению возвращаться в исходное состояние он может быть полезен для расширения поврежденных сосудов.

Выбрать одного победителя по итогам выступления зрители не смогли - одинаковый уровень шума зафиксировал прибор после выступлений Дьяченко и Касымов. По решению жюри каждому из них досталось по боксерской перчатке и овации зрителей.

О форуме

Организатором форума новых решений U-NOVUS выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнерами форума являются Газпромбанк, "Интер РАО", "Сибур холдинг", Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа "Роснано"), Сбербанк, "Ростелеком" и "Горсети". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.