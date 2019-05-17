Ученые РФ разработают автономную станцию для мониторинга подледной ситуации в Арктике

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС /. Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (РАН) начал разработку автоматизированной системы подледных зондирований - автономной ледовой станции, предназначенной для мониторинга морской среды, метеорологических условий, а также предупреждения стихийных бедствий и техногенных катастроф в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба института в пятницу.

"Аппарат (станция) будет автоматически во время долгой полярной ночи проводить измерения вертикальных профилей скорости течения, температуры и солености воды, а также толщины льда. Данные мониторинга, получаемые оперативно по спутниковому каналу связи, могут быть использованы для подготовки диагностических и прогностических материалов для гидрометеорологического обслуживания морской деятельности, для научных исследований и прогноза состояния природной среды Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.

Разработку института в пятницу представил в ходе XVI Всероссийской научно-технической конференции "Современные методы и средства океанологических исследований" (МСОИ-2019) руководитель Лаборатории акустики океана ИО РАН Александр Островский. По его словам, автономные ледовые станции также будут использоваться для мониторинга природных и антропогенных аномалий, предупреждения стихийных бедствий и техногенных катастроф.

"Данная система станет прототипом российских дрейфующих океанологических ледовых станций, которые обеспечат оперативное наблюдение за состоянием морской среды арктических акваторий, в том числе по трассе Северного морского пути, в целях экологически устойчивого развития региона", - говорится в сообщении.

Конференция МСОИ-2019, организованная Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН при участии МГТУ им. Н. Э. Баумана и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проводится каждые два года уже более 30 лет и является уникальным научным форумом в России в области океанологии. Гостями конференции стали представители ведущих научных организаций и отраслевых предприятий страны.