Ученые МГУ опровергли тревожные сообщения о "мощнейшей" магнитной буре

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ученые Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобелицына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова опровергли утверждения ряда российских СМИ о том, что 14 мая на территории страны наблюдалась "мощнейшая" магнитная буря. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МГУ.

Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься

"Отмечалось, что эта буря третьего уровня. Наиболее мощные бури пятого уровня мощности встречаются крайне редко, раз в 10-12 лет, следовательно, это не рекордное событие <…> Кто именно решил, что данное возмущение [буря] событие является самым крупным за полтора-два года, и как оно в итоге превратилось в мощнейшую бурю в заголовках новостей - остается загадкой", - говорится в сообщении.

Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на один из московских академических институтов сообщили о том, что 14 мая на Земле была зарегистрирована "мощнейшая" магнитная буря. Метеочувствительным людям рекомендовалось быть осторожными.

"Ученые НИИЯФ МГУ рекомендуют осторожно относиться не только к своему здоровью во время геомагнитных возмущений, но и к "горячим" новостям, даже при наличии ссылок на авторитетные источники. Актуальные данные о текущей космической погоде, а также данные прогнозов можно найти на сайте Центра космического мониторинга НИИ ядерной физики МГУ", - также сообщила пресс-служба вуза.