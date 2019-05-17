Более 450 ученых из 28 стран примут участие в Неделе арктической науки в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Более 450 исследователей Арктики из 28 стран примут участие в Неделе арктической науки, которая пройдет в Архангельске с 22 по 30 мая. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель компании-оператора саммита на территории Архангельской области Денис Железников.

Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week), учрежденная Международным арктическим научным комитетом (МАНК/IASC), проводится ежегодно в разных странах. В России она пройдет во второй раз.

"Мы имеем 450 регистраций, 200 человек представляют научное сообщество Россия, 250 - мира, едут к нам из 28 стран. Мы имеем большой десант из Исландии, потому что следующий саммит будет там, Португалия - потому что там саммит будет в 2021 году, США, Польша, Канада - та пятерка, которая имеет максимальное представительство. Из Китая, Южной Кореи и Японии - 40 человек. Есть даже представитель Африки - из Камеруна", - рассказал Железников.

Что важно для арктических стран

В этом году форум посвящен вопросам изменения климата и обеспечения жизнедеятельности населения Арктики. Как отметил вице-президент Международного арктического научного комитета (МАНК) - организатора саммита Владимир Павленко, на этой теме настояла российская сторона.

"Изменение климата влияет на условия жизнедеятельности человека с точки зрения среды обитания и влияет на безопасность объектов инфраструктуры, - пояснил Павленко. - Подтопление вечной мерзлоты рвет трубопроводы, как нитки, у нас города падают, потому что подмываются фундаменты, это колоссальные проблемы, которые ощущают те, кто живут в Арктике. Нам трудно говорить об этом с коллегами из Польши, Великобритании, Японии, Китая и т. д., тем не менее удалось убедить, что это важно, и проблема актуальна для арктических стран".

Вице-президент МАНК добавил, что одна из задач саммита - показать деятельность России в Арктике. "Хотелось бы представить науку России, насколько это возможно, и привлечь внимание специалистов, которые занимаются исследованием Арктики в различных отраслях знаний. Приедут семь академиков, они будут рассказывать о результатах научной деятельности своих институтов", - уточнил Павленко.

В ходе бизнес-дня будут показаны российские промышленные проекты в Арктике. Большое внимание будет уделено судостроению и судоходству. "Это ведущий вид транспорта в Арктике, будут выступать представители судостроительного блока, из "Атомфлота" будут выступать, также мы будем говорить о проблемах радиационной безопасности в Арктике", - сказал он.

Ученым представят работу алмазодобывающих месторождений Архангельской области - единственных в Европе. "[Будут участвовать представители] "АГД Даймондс", будет организована экскурсия [на месторождение], чтобы они увидели, что в европейской части страны осуществляется такая деятельность, многие из них вообще не видели, как добывают алмазы, только в изделиях", - пояснил вице-президент МАНК.

Арктический "оскар"

В ходе Недели арктической науки пройдет вручение так называемого арктического оскара - это медаль Международного арктического научного комитета (IASC Medal). "Эта медаль вручается за активную исследовательскую работу в Арктике, человеку, который не сидит в кабинете, а участвует в экспедициях, пишет много работ, и арктическое научное сообщество, в первую очередь члены международного арктического научного комитета, выбирают из тех, кого делегировали страны", - сказал Павленко.

Российские исследователи пока эту медаль не получали. "[Главная причина, что медаль не вручалась российским ученым] - у нас мало публикаций на английском языке, а этом необходимо, чтобы о работах узнало мировой научное сообщество", - добавил он.

В ходе саммита у российских ученых будет возможность увеличить число научных публикаций в ведущих мировых журналах, организаторы помогут им, в том числе, и с переводом. "Мы приняли решение, что поможем авторам наиболее интересных докладов, будет отборочная комиссия, и будем публиковать их в журналах Web of science (поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций) - это высший уровень науки", - сказал Павленко.

У молодых ученых и студентов архангельских вузов будет возможность побывать на лекциях ведущих ученых. "24-25 будут открытые лекции, которые будут читать в том числе академики", - уточнил Железников.

Студенты и молодые ученые смогут представить свои исследования участникам саммита в необычной форме. "25 мая пройдет постерная сессия. Одновременно 100 молодых ученых и студентов покажут свои исследования в виде постеров. Они будут вывешены, все остальные участники саммита смогут с ними познакомиться. Это лучше, чем люди просто сидят за столом", - добавил Железников.

Неделя арктической науки - крупнейшая ежегодная международная встреча ученых, которые поддерживают и продвигают арктические научно-исследовательские проекты. Проведение саммита способствует международному сотрудничеству во всех областях арктических исследований.