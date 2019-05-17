В Петербурге разрабатывают единый стандарт квантовой передачи данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Региональный инжиниринговый центр (РИЦ) "СэйфНэт" в Петербурге разрабатывает единый стандарт квантовых коммуникаций (передачи данных). Об этом рассказал в пятницу директор РИЦ Андрей Иванов, выступая на IV Санкт-Петербургской международной конференции кластеров.

"Мы работаем над тем, чтобы технологии квантовых коммуникаций, которых у нас в России около трех … были совместимы между собой, и для этого мы создаем стандарт квантовых коммуникаций с тем, чтобы на внешний рынок уже различные варианты предлагать. Они различаются по параметрам, что-то подходит для городской инфраструктуры, что-то - для магистральной", - пояснил он.

Региональный инжиниринговый центр "Развитие рынка систем безопасности информационных и киберфизических систем ("СэйфНэт") занимается разработкой инфраструктуры квантовых коммуникаций, обеспечивающей безопасную передачу информации.

Квантовая криптография основана на принципах поведения элементарных частиц, у которых невозможно изменить один из параметров, при этом не исказив другой. Если электронное сообщение закодировать с учетом этих свойств, то любая несанкционированная попытка подключиться и увидеть эту информацию приведет к ее изменению. В результате нарушитель не сможет прочитать перехваченное сообщение, а получатель способен понять по количеству искажений на канале связи, что подвергся атаке злоумышленников.

IV Санкт-Петербургская международная конференция кластеров "Кластеры открывают границы. Время лидеров" проходит 16-17 мая. В рамках нее представители кластеров из различных отраслей от фармацевтики до радиоэлектроники обсуждают вопросы развития и кооперации.