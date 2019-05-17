Глава РАН: сотрудничество с Рособрнадзором позволит привлечь кадры в науку

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудничество Рособрнадзора и Российской академии наук (РАН), соглашение о котором было подписано в пятницу, направлено на усиление притока молодых кадров в науку и инженерию. Об этом сообщил журналистам президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Речь не о том, что Рособрнадзор вводит дополнительный контроль над деятельностью институтов, речь идёт о том, чтобы нам вместе посмотреть, как мы можем настроить нашу систему подготовки кадров, чтобы она обеспечила усиленный приток кадров в науку", - сказал Сергеев.

По его словам, сейчас стоят серьезные задачи в плане подготовки нового поколения ученых и инженеров. Так как достижение национальных целей по попаданию России в пятерку ведущих экономик мира и в пятерку научно-технологических держав возможно для России именно за счёт развития человеческого капитала.

"Мы с Рособрнадзором считаем, что нужно выстроить такую систему взаимоотношений, чтобы мы по всей цепочке подготовки кадров имели наиболее эффективные с точки зрения государства условия их подготовки. И со стороны государства контролировать, чтобы делалось это правильно. Здесь у нас с Рособрнадзором пересекаются интересы: быстрее наращивать человеческий капитал, прежде всего в виде молодёжи, которая получает правильно образование и приходит в науку", - сказал глава РАН, добавив, что есть задачи на уровне школьного, университетского образования и аспирантской деятельности.

Ранее 17 мая соглашение о сотрудничестве между Российской академией наук и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки подписали глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и президент РАН Александр Сергеев. Основное направление сотрудничества - взаимодействие по вопросам формирования, анализа и обобщения сведений о результативности деятельности научных организаций, подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере образования и науки.

Стороны договорились, в частности, совместно развивать перспективные направления оценки качества подготовки обучающихся. Для этого была создана рабочая группа, на заседаниях которой будет обсуждаться расширение спектра направлений оценки качества образования, в том числе вопросы оценки так называемых "гибких компетенций" (soft skills), включающих креативность, критическое мышление, коммуникативность, командную работу и другие направления. Сопредседателями рабочей группы стали Кравцов и Сергеев.