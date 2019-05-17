Участники воркшопа в Томске предложили повышать качество дорог за счет новых технологий

ТАСС, 17 мая. Участники организованного Фондом инфраструктурных и образовательных программ и Томским государственным архитектурно-строительным университетом (ТГАСУ) воркшопа "Применение современных технологий при ремонте городских улиц и дорог" подготовили проект обеспечения надежности дорожного полотна. Он показывает, что использование инновационных материалов и технологий несколько удорожает строительство, но значительно увеличивает сроки эксплуатации автодорог, тем самым позволяет заметно экономить на ремонтах, сообщили в пресс-службе "Роснано".

Краткие итоги работы воркшопа представлены губернатору Томской области Сергею Жвачкину в пятницу на закрытии Форума U-Novus-2019. Реализация проекта в Томске предполагается в 2020-2021 годах.

"При использовании традиционных материалов на городских трассах с высокой нагрузкой нормативы требуют обновления верхнего защитного слоя автодороги каждые один-два года. За счет применения всего комплекса имеющихся инновационных материалов этот срок можно увеличить до пяти-шести лет", - отметили в пресс-службе "Роснано".

Днем ранее участники воркшопа, который объединил представителей технологического бизнеса, университетов, научных организаций и представителей государственных и муниципальных заказчиков, провели в Томске визуальное и инструментальное обследование участка дороги. На этом конкретном примере был предложен способ обновления дорожного полотна с использованием упомянутых разработок.

Комплексное решение

Для снижения масштабов колееобразования на дорогах предложено использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 6 см, полимеризованный активным дорожным модификатором (АДМ). Перекрыть его надо так называемым слоем износа толщиной в 3 см. Сделать его предложено из открытых битумоминеральных смесей (БМО) на основе щебня сверхпрочных габбро-диабазных пород с синхронным нанесением полимерной битумной эмульсии. "В целом это на 25% увеличивает затраты на стадии строительства, но вдвое повышает срок службы дорожного полотна", - уточнили в пресс-службе.

Для борьбы с трещинами предлагается использовать метод холодного ресайклинга. Он на 15% дороже массово применяемых сейчас технологий, но на 50% увеличивает срок службы дорожного полотна. Рекомендуется также армировать основание полотна с помощью плоских синтетических георешеток. Это снизит затраты на работы на 15% и увеличит на 20% прочность слоев основания дорожной одежды. Для предупреждения образования температурных поперечных трещин предлагается специально нарезать верхнее покрытие дороги, уложить в шов резиновый канат и залить битумной мастикой.

Для устранения распространенных разрушений покрытия вокруг люков и колодцев - канализационных, водоприемных и других - предложено использовать полимербетон, который имеет уникальные прочностные характеристики и сейчас применяется для обустройства деформационных швов мостов. Это примерно вдвое дороже традиционных методов и материалов, но в три-четыре раза увеличивает срок службы. Замгубернатора Игорь Шатурный высказал готовность выделить люк для опытного применения методики, чтобы решить одну из самых острых для автодорожников проблем.

Также предлагается комплексное решение сразу двух проблем - фактического отсутствия на многих участках бортового камня и водоотвода. Речь идет о полимерном дождеприемном бордюре, который выполняет функцию сбора воды за счет имеющихся в нем каналов. Он более прочен, чем бетонный бортовой камень, имеет срок эксплуатации около 50 лет. Это примерно на четверть увеличит затраты в момент строительства, но втрое снизит эксплуатационные расходы.

Математическое моделирование

Участники воркшопа считают необходимым использовать математическую модель транспортной сети города для рационального распределения транспортных потоков по существующей автомобильной сети, устранения в ней "узких" мест. Это позволит снизить нагрузку на наиболее напряженных участках и обеспечит более долговременную сохранность дорожного полотна.

Предлагаются цифровые решения для улично-дорожной инфраструктуры: регулируемое освещение в зависимости от естественной освещенности, дополнительная подсветка переходов при появлении на нем пешеходов, переоборудование остановочных павильонов в информационные пункты.

Также свою эффективность доказали электронные дорожные знаки, "умные" светофоры, оперативно реагирующие на изменение дорожной ситуации. Эксперты уверены, что большую помощь городу окажет геоинформационная система, включающая 3D-модели всего тела дорожного полотна и данные обо всех проведенных на дорожной сети ремонтах и модернизациях, использованных при этом материалах и технологиях.

Мнение специалистов

Заместитель губернатора Игорь Шатурный, отвечающий в том числе за автодорожную отрасль, отметил, что руководством страны перед регионами ставится задача обеспечить увеличение гарантийного срока дорог с трех до пяти лет, а в перспективе - до 10 и даже 20 лет.

"Без новых технологий мы с этим не справимся. При традиционных решениях даже выделяемых сейчас огромных ресурсов на это не хватит. Но пока инновации мы видим в основном в виде идей, с экономической и технической точек зрения недостаточно проработанных для конкретных территорий. А главное, нужны позитивные примеры использования", - приводит его слова пресс-служба. Шатурный выразил надежду, что по итогам воркшопа такой опыт появится, и его можно будет тиражировать.

Представителя регионального руководства полностью поддержал гендиректор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко. "Инновации, в итоге, - это нововведения, которые дают экономические преимущества. Нужно, чтобы их прочувствовать жители, администрация, эксплуатирующие организации. Мы должны предложить не академические теории о возможности тех или иных решений, а точно просчитанные бизнес-проекты, под которые рассчитываем получить деньги у инвесторов", - сказал он.

Глава фонда считает очень полезным полученный опыт для студентов. "Они учатся работать в команде, видят реальную пользу от этого, чувствуют заинтересованность потребителей и видят реальные перспективы своего развития, как востребованного профессионала. Фактически, ребята решают кейс, который поставили не какие-то руководители, а жизнь. Проблема дорог в России существует многие годы, даже столетия. Пришло время новому поколению решить эту проблему", - сказал Свинаренко.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов надеется, что организованный на базе университета первый в России воркшоп по автодорожному строительству, где объединили усилия представители власти, производители и наука, будет иметь продуктивное продолжение. "Губернатор одобрил предложение сделать экспериментальный километр дороги с использованием инновационных технологий. Томск может стать полигоном по отработке нового типа дорог, и этот опыт потом будет распространяться по России", - полагает ректор.

О форуме

Организатором форума новых решений U-Novus выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнерами форума являются Газпромбанк, "Интер РАО", "Сибур холдинг", Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа "Роснано"), Сбербанк, "Ростелеком" и "Горсети".

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.