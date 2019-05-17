СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин гарантировал дальнейшее ритмичное финансирование научных исследований, результаты которых создают новые возможности развития. Об этом он заявил на встрече с молодыми учеными и получателями мегагрантов.

"Мы на первом этапе обеспечили такое ритмичное финансирование, гарантирую, что это будет и в дальнейшем", - сказал президент.

Глава государства заверил, что источник финансирования есть. "Он определен, он достаточный для работы подобного рода, и никаких проблем с финансированием я здесь не вижу, кроме одной, - сказал российский лидер. - Эти исследования должны быть интересными, устремленные в будущее, результаты которых создают дополнительные возможности развития".

Путин отметил, что таких разноплановых мер поддержки, учитывающих запросы конкретных исследователей, нацеленных на содействие значимым проектам, в России раньше не было. Поэтому президент обратился к участникам встречи с просьбой рассказать ему о первых результатах такой поддержки. По его словам, важно, что и мегагранты и программы Российского фонда научных исследований основаны на ключевых принципах, которыми являются длительный горизонт финансирования, а также жесткие требования к экспертизе и самим результатам исследований и концентрация на приоритетных научно-технологических направлениях.