Путин высказался за создание в России условий для привлечения уехавших за рубеж ученых

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым создание условий для привлечения в Россию ученых, которые уехали в другие страны заниматься научной деятельностью. Речь об этом шла в пятницу на его встрече с молодыми учеными и получателями мегагрантов.

"Что касается миграции российских ученых по миру, то это было, произошло. Нам нужно делать сейчас все, чтобы люди жили все-таки в среде своего родного языка и своей родной культуры и могли бы общаться с коллегами по всему миру, имея основным местом своего пребывания свою родину", - сказал Путин.

Президент отметил, что в опыте работы за границей есть и положительные стороны. "Тут есть большие минусы - что уехали, но есть и плюсы - в том, что там что-то получив, сейчас они работают здесь", - объяснил он. "Я проблем больших не вижу. Наоборот, мне кажется, надо извлечь из этого какую-то пользу", - добавил президент.

Путин также пообещал, что программа президентских грантов молодым ученым будет расширена и станет охватывать не только бакалавриат, но и магистратуру. "Посчитаем, определим источник и сделаем это в ближайшее время", - сказал Путин.

Потенциал для работы молодых ученых в регионах

Президент также констатировал появление в России новой научной географии, в которой крупные исследовательские центры располагаются не только в Москве и Санкт-Петербурге.

"Наша наука становится более молодой, энергичной и конкурентоспособной. По сути, формируется новая научная география России, сильные научные школы активно развиваются теперь не только в Москве и Петербурге, но и в целом ряде других городов", - сказал глава государства. К таким городам он отнес Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Ростов, Саратов, Иркутск, Красноярск, Севастополь и другие.

Около 60% сотрудников новых лабораторий - молодые люди в возрасте до 39 лет. "В Казани и Томске, Калининграде и Екатеринбурге молодые люди создают научные группы, работают по новым перспективным направлениям, в первую очередь связанным с качеством жизни, в том числе, в области экологии и медицины", - сказал президент, отметив, что серьезным импульсом здесь должна стать федеральная программа развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Путин обещал продолжать создавать потенциал для работы молодых ученых в регионах. По его мнению, этот аспект является одним из направлений пространственного развития страны. По данным президента, уже в 2019 году в Белгороде, Кемерово, Нижнем Новгороде, Перми и Тюмени будут запущены первые научно-образовательные центры. "Постараемся сделать это как можно быстрее без излишней бюрократии", - сказал он.

Путин не исключил, что в качестве эксперимента это может быть сделано без свойственных для решений подобного рода сложных административных процедур. Он также добавил, что уже начато обновление приборной базы научных учреждений и вузов, продолжается развитие установок класса мегасайенс. Он выразил надежду, что все это станет магнитом для крупнейших исследователей не только из России, но и мира.

Президент также напомнил участникам встречи, что за последние два года в России создано около 80 лабораторий мирового уровня и их число достигло 236.

Создание междисциплинарных научных кластеров

Путин заявил, что российские власти готовы обсудить с научными коллективами возможность создания междисциплинарных и межрегиональных кластеров для обеспечения научных прорывов в приоритетных сферах. "Мы со своей стороны тоже подумаем и в диалоге с вами пообсуждаем и, надеюсь, найдем вот эти пути создания этих кластеров",- сказал Путин.

В ходе встречи с президентом молодые ученые предложили разработать меры по обеспечению связей между научными коллективами, которые бы носили как междисциплинарный, так и межрегиональный характер.