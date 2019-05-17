Банк для интровертов и "умные" фонари: итоги форума U-Novus в Томске

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Участники форума новых решений U-Novus, который проходил в Томске 15-17 мая, представили вечером в пятницу итоги своей работы - цифровые решения для разных сфер жизни. Они будут апробироваться на территории Томской области, и внедрение большинства проектов начнется уже в этом году, рассказали на церемонии закрытия форума руководители проектных мастерских, которые три дня работали в Томске.

Беспилотники и техническое зрение

Форум был сосредоточен на практических мероприятиях и решении в рамках трехдневных интенсивов конкретных задач. Они должны получить развитие и быть реализованы сначала в Томской области, а после - в других регионах РФ. В частности, на одном из воркшопов по заказу компании Cognitive Technologies была разработана бизнес-модель ферм, на которых работу будут выполнять автоматические машины.

Шесть таких ферм уже появятся этой осенью в Томской области - на них будут работать беспилотные комбайны.

Хакатон Smart vision challenge был посвящен решению реальных задач, предложенных томскими сельхозпредприятиями, с помощью технологий технического зрения. На хакатоне команды предлагали идеи, которые в будущем могут стать базой для полноценных стартапов.

Цифровизация ЖКХ, транспорта и госслужбы

Вопросами цифровизации различных сфер деятельности занималась подгруппа, которую курировал один из партнеров форума - "Ростелеком". По словам представителя компании Надежды Маслаковой, участникам удалось найти отрасли, которые требуют приоритетного развития. Были отобраны проекты, которые возможно реализовать в максимально короткие сроки, которые смогут принести максимальный эффект региону и позволяют эффективно реализовать достижение задач национального проекта "Цифровая экономика РФ".

"Это мобильный сервис "Мои документы", который позволит сократить очереди в МФЦ, обеспечит плановую загрузку сотрудников МФЦ, позволит сократить затраты и оптимизировать деятельность. Для внедрения не требуются бюджетные затраты - он разворачивается за счет технологического партнера. Определены вехи внедрения - во втором квартале подготовить договор аренды, и к концу 2019 года такая система должна заработать", - пояснила она на закрытии форума.

По словам представителя "Ростелекома", второй проект - "Умный свет", который позволяет в первую очередь экономить до 70% электроэнергии. Он подразумевает модернизацию и замену опор на "умные", которые помимо регулирования интенсивности света предоставляют бесплатный WI-FI. Проект также предполагается начать реализовывать до конца 2019 года.

В сфере транспорта в качестве ключевого выделили проект по внедрению интеллектуальной системы управления ведомственным транспортом - это система, которая позволяет оптимизировать простои, осуществлять мониторинг движения транспорта региональных органов власти. "До конца 2019 года также предполагается внедрить пилотное решение", - отметила Маслакова.

Голосовые помощники

Участники секции "Развитие сервисов на базе голосовых помощников" должны были предложить новые сервисы для клиентов банков, в основу которых лягут технологии голосового управления. В ближайшем будущем предложенные решения оценят технические специалисты Газпромбанка.

В числе проектов программа для оценки соискателей на работу в колл-центр Газпромбанка, которая поможет структурировать и упростить процесс подбора персонала. Другая команда предложила концепцию виртуального помощника - системы, которая основе собранных о клиенте данных сможет генерировать рекомендации для пользователя, например, напомнить, что нужно заранее забронировать путевку в отпуск или вовремя купить жене цветы.

Программа для терминала самообслуживания клиентов позволит создать "банк для интровертов", где не нужно стоять в очередях и общаться со служащими. Сервис взаимодействия "компьютерных консультантов" позволит общаться чат-ботам и другим виртуальным помощникам обмениваться данными с другими программами и за счет этого общаться с клиентом не только на банковские темы.

"Умный" архив и "умный" асфальт

"Сибур холдинг" предложил командам разработчиков создать "умный" архив, доступ куда будет автоматически контролироваться, поиск документов будет удобным, и при этом не понадобится человек-архивариус, непосредственно взаимодействующий с пользователями. Лучшей была признана идея архива, где все процессы будут проводиться и контролироваться с помощью RFID-меток - чипов, наподобие тех, что сейчас используются в магазинах. Для его работы понадобятся приложение для пользователей и программа управления автоматическими системами.

По задумке команды-разработчика, сотрудник может через меню терминала выбрать алгоритм для получения или возврата документа и найти, где тот должен храниться. Потом он попадает в архив и может работать там, а перемещение документов будет отслеживаться по закрепленным на них радиометкам.

Участники организованного Фондом инфраструктурных и образовательных программ и Томским государственным архитектурно-строительным университетом (ТГАСУ) воркшопа "Применение современных технологий при ремонте городских улиц и дорог" подготовили проект обеспечения надежности дорожного полотна. Он показывает, что использование инновационных материалов и технологий несколько удорожает строительство, но значительно увеличивает сроки эксплуатации автодорог, тем самым позволяя заметно экономить на ремонтах. Проект запланирован к реализации на дорогах Томска в 2020-2021 годах.

Внедрение 5G и цифровых университетов

По словам директора инжинирингового центра по микроэлектронике Томского госуниверситета Владимира Доценко, уже в этом году для активной разработки нового поколения технологий связи 5G в России потребуется не менее 2 тыс. специалистов, но на данный момент потребность в них закрыта только на 10%. Для решения проблемы на воркшопе, посвященном архитектуре подготовки специалистов по беспроводной связи, было предложено разработать модель обучения на три ближайших года.

"Решение, которое мы предложили, [затрагивает] внедрение лучших мировых практик в рабочих процессах, повышение квалификации преподавателей, профессиональное образование студентов, формирование групп под руководством преподавателей и участие этих групп в реальных проектах промышленных партнеров. Также предлагаем поучаствовать этими рабочими группами в генерации новых проектов в новых сегментах рынка", - отметил Доценко в своем выступлении.

Проект "Цифрового университета", который разрабатывали на форуме ученые из пяти регионов, представляет собой платформу электронных сервисов-помощников, которые направлены на образование, науку, социальную сферу кампуса, на инновации и на систему принятия управленческих решений.

В частности, как пояснил ТАСС советник ректора Томского государственного университета (ТГУ), один из участников воркшопа Константин Беляков, "Цифровой университет" позволит студенту составлять уникальную программу обучения, чтобы в кратчайшие сроки найти желаемую работу.

Проект будет протестирован в вузах Томска, а с 2025 года начнет внедрятся и в других университетах России.

О форуме

Организатором форума новых решений U-NOVUS выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнерами форума являются "Газпромбанк", "Интер РАО", "СИБУР Холдинг", Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа "Роснано"), Сбербанк, Ростелеком и "Горсети". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.