Путин призвал бизнес и научные организации сотрудничать в сфере новых разработок

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Российские компании и научные учреждения должны быть мотивированы на сотрудничество, чтобы привлекать средства в новые разработки и внедрять их. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и получателями мегагрантов.

"Экономика должна быть настроена, чтобы потреблять инновационные разработки. Пока это не совсем получается, но уже кое-где получается", - сказал Путин.

Он отметил, что в стране принимаются решения правительства и законодательные акты, направленные на то, чтобы мотивировать компании разного рода преференциями инвестировать в науку. "Надо наладить механизм, но должен сказать честно: никак не удается его наладить. У нас инвестиционный потенциал компаний по вложениям в науку - очень большой. Боюсь ошибиться в цифрах, но наши компании, особенно энергетические, вкладывают миллиарды долларов в заграничные разработки, технологии, оборудование", - сказал он.

По словам Путина, компаниям сложно вести диалог с российскими учеными. "Они [компании] говорят, у вас хорошая разработка, но нам бы хотелось, чтобы, примитивно скажу, винтик был не слева, а справа. Люди вашего цеха говорят - приспосабливайте, мы лучше знаем, где должен быть этот винтик", - сказал президент.

Он призвал ученых откликаться на требования бизнеса и приспосабливать свои разработки под требования предпринимателей. Путин отметил, что государство продолжит предоставлять преференции бизнесу, инвестирующему средства в науку.