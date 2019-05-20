Ученые из Самары разработали виброизоляцию, которая защитит аппаратуру ИКИ РАН на Марсе

САМАРА, 20 мая. /ТАСС/. Разработка ученых Самарского университета защитит от перегрузок исследовательскую аппаратуру миссии "ЭкзоМарс-2020", созданную в ИКИ РАН, сообщила в понедельник пресс-служба университета.

"Фурье-спектрометр ФАСТ, предназначенный для анализа содержания метана в марсианской атмосфере позволит дать ответ на вопрос о возможности существования на этой планете живых организмов. Но сам прибор нуждается в вибрационной защите, для ее обеспечения Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) обратился в Самарский университет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, виброизоляторы из металлорезины (МР), производимые в лаборатории вуза, обеспечат необходимую динамическую устойчивость фурье-спектрометра ФАСТ. Разработка обладает свойствами резины, но при этом устойчива к агрессивным средам в космосе, радиации, высоким и низким температурам, интенсивным динамическим нагрузкам.

"У резины есть и [различные] недостатки, среди них - озоновое старение. Солнечная радиация, озон ее разрушают. А изделия из материала МР благодаря цельнометаллической структуре спокойно выдерживают температуры до минус 270 ° С," - цитирует пресс-служба главного инженера отраслевой научно-исследовательской лаборатории вибрационной прочности и надежности авиационных изделий Самарского университета Федора Паровай.

Разработка для "ЭкзоМарс-2020" - второй опыт сотрудничества Самарского университета с ИКИ РАН в рамках миссий по изучению Марса. На первом этапе миссии "ЭкзоМарс-2016" самарские ученые обеспечили виброзащиту для фурье-спектрометра ТИРВИМ.

О миссии "ЭкзоМарс-2020"

Фурье-спектрометр ФАСТ входит в состав научной аппаратуры для исследований Марса в ходе миссии "ЭкзоМарс-2020". Прибор разработан для исследований атмосферы планеты, включая регистрацию ее составляющих, в том числе метана, а также для мониторинга температуры и аэрозолей, изучения минералогического состава поверхности. Фурье-спектрометр ФАСТ планируется запустить на посадочной платформе космического аппарата "ЭкзоМарс-2020".

Космический аппарат миссии "ЭкзоМарс-2020" планируется к запуску ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, ее атмосферы и климата. Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для транспортировки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса.