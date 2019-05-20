Ученые РФ создали робота, способного самообучаться благодаря нейронной сети

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ученые Нижегородского государственного университета им. Лобачевского (ННГУ) создали робота с возможностью самообучения на основе искусственной нейронной сети. Технологии, заложенные в разработку, могут в дальнейшем использоваться для создания более сложных роботизированных устройств для применения на промышленных объектах, в космосе и под водой, сообщила в понедельник пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Нижегородские ученые создали уникального нейроробота с возможностью обучения и, что важно, самообучения на основе искусственно созданной нейронной сети. Технологии, заложенные в нейророботе, могут быть в дальнейшем использованы для создания более сложных роботизированных устройств (в том числе беспилотных транспортных средств), обладающих свойствами позиционирования в динамично меняющейся среде и применяться, как на промышленных объектах, так и в труднодоступных местах: в космосе и глубоко под водой", - говорится в сообщении.

Понимание процессов обучения в нейронных сетях, нейроны которых близки по своим характеристикам к нейронам головного мозга, является ключевым вопросом в нейронауке. В настоящее время на рынке нет устройств, имеющих такое нейроподобное управление. Ученые ННГУ в исследовании показали, что виртуальная нейронная сеть может управлять роботом при определенном воздействии.

Самообучающийся нейроробот оснащен ультразвуковыми датчиками расстояния и чувствительным бампером с датчиками касания. Датчики позволяют детектировать препятствия с левой и правой стороны. Активность сенсорных нейронов зависит от сигналов с датчиков. "Нейроробот обучается в процессе взаимодействия с внешней средой - двигаясь вперед, он получает стимуляцию от датчиков. В результате такого самообучения робот начинает объезжать препятствия заранее, не касаясь их", отмечается в сообщении.

Кроме того, робот способен переобучиться при смене положения ультразвуковых датчиков расстояния. Следующим шагом развития проекта, как пояснили ученые, станет разработка коммерческого продукта "нейроконструктор". Робототехнические конструкторы, представленные в настоящее время на рынке, не имеют такого нейроподобного управления. Коммерческий продукт в дальнейшем может быть востребован в образовательной сфере, например, с его помощью студенты смогут моделировать нейронные сети. А также в сфере игровой индустрии.

Отмечается, что проект выполняется в рамках Национальной технологической инициативы и ее рынка "Нейронет", что предполагает активное развитие средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов. Новые технологии, продукты и услуги "Нейронет" будут разрабатываться на основе результатов интенсивного изучения человеческого мозга и нервной системы.