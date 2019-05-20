Портфельная компания РВК выиграла 6 млн руб. на развитие технологий верификации по голосу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Технологический стартап, входящий в портфель Российской венчурной компании (РВК), стал победителем всероссийского конкурса технологических стартапов "Криптонит Startup Challenge", выиграв 6 млн рублей на развитие систем защиты для банковской сферы, умеющих определять личность по голосу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба РВК.

"Портфельная компания Фонда посевных инвестиций РВК ИБРиС заняла первое место на всероссийском конкурсе технологических стартапов "Криптонит Startup Challenge" <…> Победитель получил приз в размере 6 млн рублей, а также возможность пройти обучение в академии BCG Digital Ventures в Берлине", - говорится в сообщении.

Российский стартап ИБРиС разрабатывает решения голосовой биометрии (распознавание личности по голосу) с помощью технологий машинного обучения. Программы предназначены для колл-центров, банков и b2c корпораций. Один из продуктов под названием Vocal Pass API позволяет автоматически идентифицировать личность по нескольким секундам аудиозаписи голоса. Денежный приз руководство технологической компании намерено потратить на развитие создаваемых продуктов - аренду новых вычислительных мощностей для нейронных сетей и покупку речевых баз данных.

"Технология голосовой биометрии ИБРиС обладает серьезными конкурентными преимуществами: система способна узнавать человека по 10-секундной записи голоса с точностью выше 99% - это уникальный для рынка показатель. Экономия на расходах на идентификацию клиентов с помощью нашей системы, например, в крупном банке, может составить десятки миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова гендиректора ИБРиС Ильи Макарова.

"Мошенничество, кража данных и денежных средств - актуальные проблемы не только для российского бизнеса, но и для всего мира. Мы рассчитываем, что победа ИБРиС в конкурсе придаст новый импульс развитию компании, ускорит интеграцию решения Vocal Pass API в системы российских банков и сервисов. Следующим шагом должен стать выход на зарубежные рынки, в частности, в Азии, где решение ИБРиС с открытым API может стать составной частью комплексных систем идентификации с помощью биометрических данных как в банковском секторе, так и в финтех-сервисах", - считает директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов, чьи слова приводятся в сообщении.

О конкурсе

"Криптонит Startup Challenge" - конкурс технологических стартапов, впервые организованный инвестиционной компанией "Криптонит" в 2019 году. Всего на конкурс было подано свыше 300 заявок со всей России, в финале свои решения представили 10 лучших команд.

В состав жюри конкурса вошли основатель "Икс холдинга" Антон Черепенников, гендиректор USM Management Иван Стрешинский, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, гендиректор компании "Мегафон" Геворк Вермишян, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев и другие. Призовой фонд конкурса составляет 10 млн рублей.

РВК

РВК - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели деятельности РВК: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежат РФ в лице Росимущества. Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 26, их суммарный размер - 47,2 млрд рублей. Доля РВК - 25,8 млрд рублей.

В число дочерних фондов РВК входят Фонд посевных инвестиций РВК, фонд Гражданские технологии ОПК, Биофонд РВК и Инфрафонд РВК. Портфель дочерних фондов РВК включает около 100 портфельных компаний в высокотехнологичных отраслях экономики.