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Институт археологии РАН набирает волонтеров на раскопки от Подмосковья до Крыма

Подать заявку на участие может любой гражданин старше 18 лет

ТАСС, 20 мая. Институт археологии РАН объявил открытый набор волонтеров в шесть экспедиций, география которых простирается от Подмосковья до Черноморского побережья Крыма и Кавказа, а периодизация - от каменного века до эпохи Средневековья. Об этом сообщает пресс-служба института.

"В Фанагории [на Таманском полуострове в Краснодарском крае] добровольцев ждет множество находок: недавно там обнаружили корабль из флотилии понтийского царя Митридата VI Евпатора. В Новороссийской экспедиции можно стать исследователем древних укреплений и некрополей раннего железного века и античного времени. На городище Кара-Тобе [под Евпаторией] можно узнать, как античная и варварская культуры влияли друг на друга", - говорится в сообщении.

Волонтерам можно отправиться также в Зарайск - город на юго-востоке Московской области, где исследуют стоянку эпохи палеолита. В 2018 году там нашли клад в черепе мамонта. Раннеславянская экспедиция в Тамбовской области приглашает не только тех, кому интересны отдаленные предки, но и культура восточных финнов. На раскопках на месте Ростиславля-Рязанского на берегу Оки, в нынешнем Озерском районе Подмосковья, предстоит изучать планировку и укрепления одного из малых древнерусских городов.

Волонтером может стать любой гражданин старше 18 лет. Выбрать, куда поехать, и подать заявку можно в специальном разделе на сайте Института археологии РАН.

Об экспедициях

Античный город Фанагория просуществовал более полутора тысяч лет и погиб, предположительно, в результате вражеского нашествия. На протяжении всего этого времени Фанагория находилась в центре крупных исторических событий: восстание против царя Митридата Евпатора, который вел войны против Рима. В городе находился в изгнании византийский император Юстиниан II, впервые поместивший на своих монетах изображение Христа. В VII веке Фанагория была столицей Великой Болгарии, отсюда начался поход на Дунай хана Аспаруха, основателя современной Болгарии. Раскопки античного города открывают уникальные находки мирового значения - фрагмент царской древнеперсидской клинописи, корабль из флотилии Митридата Евпатора, оборонительные сооружения первых колонистов (VI век до н. э.), клады монет и уникальные расписные сосуды.

Полевые исследования Новороссийской археологической экспедиции связаны с выявлением и исследованием элементов антропогенного ландшафта полуострова Абрау эпохи Античности. Он включает связанные с ним памятники предшествующих эпох: бронзы и раннего железного века. Исследуемые археологические памятники расположены в предгорьях Северо-Западного Кавказа, в непосредственной близости от черноморского побережья. Раскопки ведутся в фортификационных комплексах городищ и на некрополях раннего железного века и античности.

Городище Кара-Тобе - "ворота" античного Северо-Западного Крыма. Там находилась крепость Митридата Евпатора (вероятно, Евпаторион), а потом - поселение поздних скифов. На городище сохранилась башня крепости, жилые дома. Объект выделяется множеством находок - надписи, монеты, предметы вооружения, много керамики. В течение нескольких лет археологи планируют завершить обследование центральной части крепости и позднескифского поселения. Предстоит, в частности, понять их планировку, прояснить особенности строительной техники, проследить влияние греческой культуры на варварскую.

Зарайская археологическая экспедиция работает с 1995 года, раскопки идут на месте открытой 15 годами раньше Зарайской стоянки. Стоянки, существовавшие в хронологическом диапазоне от 23 тыс. до 16 тыс. лет назад, расположены в исторической части города Зарайска - на кремлевском и соседних мысах на правом берегу реки Осетр, правого притока Оки. Наиболее значимой находкой стала всемирно известная фигурка бизона, вырезанная из бивня мамонта. В 2014 году Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль" открыл постоянную экспозицию, посвященную Зарайской стоянке - материальной и духовной культуре носителей костенковско-авдеевской культуры, где выставлены подлинники шедевров первобытного искусства.

Раннеславянская экспедиция исследует поселение в верховьях реки Воронеж между селами Старое Тарбеево и Стаево Мичуринского района Тамбовской области. Памятник археологии Стаево-5 - уникальный центр ювелирного ремесла, черной металлургии, торговли с Византией и населением бассейна Оки. На поселении обитали выходцы с территории Днепровского Левобережья (ранние славяне) и из Поочья (восточные финны). Основная тема работ экспедиции - проникновение ранних славян на восток от Поднепровья.

Раскопки в рамках Ростиславльской экспедиции проходят на месте одного из исчезнувших малых городов Древней Руси. Археологи исследуют планировку города, его фортификацию, следы пребывания людей на его территории в более ранние эпохи. Уже обнаружено место деревянного храма, специалисты раскапывают стоянку первобытного человека. Многие сделанные на объекте находки - керамические сосуды с надписями по сырой глине, фрагмент белокаменного памятного креста и средневековые чаши персидской работы - оказались уникальными.

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