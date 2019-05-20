Институт археологии РАН набирает волонтеров на раскопки от Подмосковья до Крыма

ТАСС, 20 мая. Институт археологии РАН объявил открытый набор волонтеров в шесть экспедиций, география которых простирается от Подмосковья до Черноморского побережья Крыма и Кавказа, а периодизация - от каменного века до эпохи Средневековья. Об этом сообщает пресс-служба института.

"В Фанагории [на Таманском полуострове в Краснодарском крае] добровольцев ждет множество находок: недавно там обнаружили корабль из флотилии понтийского царя Митридата VI Евпатора. В Новороссийской экспедиции можно стать исследователем древних укреплений и некрополей раннего железного века и античного времени. На городище Кара-Тобе [под Евпаторией] можно узнать, как античная и варварская культуры влияли друг на друга", - говорится в сообщении.

Волонтерам можно отправиться также в Зарайск - город на юго-востоке Московской области, где исследуют стоянку эпохи палеолита. В 2018 году там нашли клад в черепе мамонта. Раннеславянская экспедиция в Тамбовской области приглашает не только тех, кому интересны отдаленные предки, но и культура восточных финнов. На раскопках на месте Ростиславля-Рязанского на берегу Оки, в нынешнем Озерском районе Подмосковья, предстоит изучать планировку и укрепления одного из малых древнерусских городов.

Волонтером может стать любой гражданин старше 18 лет. Выбрать, куда поехать, и подать заявку можно в специальном разделе на сайте Института археологии РАН.

Об экспедициях

Античный город Фанагория просуществовал более полутора тысяч лет и погиб, предположительно, в результате вражеского нашествия. На протяжении всего этого времени Фанагория находилась в центре крупных исторических событий: восстание против царя Митридата Евпатора, который вел войны против Рима. В городе находился в изгнании византийский император Юстиниан II, впервые поместивший на своих монетах изображение Христа. В VII веке Фанагория была столицей Великой Болгарии, отсюда начался поход на Дунай хана Аспаруха, основателя современной Болгарии. Раскопки античного города открывают уникальные находки мирового значения - фрагмент царской древнеперсидской клинописи, корабль из флотилии Митридата Евпатора, оборонительные сооружения первых колонистов (VI век до н. э.), клады монет и уникальные расписные сосуды.

Полевые исследования Новороссийской археологической экспедиции связаны с выявлением и исследованием элементов антропогенного ландшафта полуострова Абрау эпохи Античности. Он включает связанные с ним памятники предшествующих эпох: бронзы и раннего железного века. Исследуемые археологические памятники расположены в предгорьях Северо-Западного Кавказа, в непосредственной близости от черноморского побережья. Раскопки ведутся в фортификационных комплексах городищ и на некрополях раннего железного века и античности.

Городище Кара-Тобе - "ворота" античного Северо-Западного Крыма. Там находилась крепость Митридата Евпатора (вероятно, Евпаторион), а потом - поселение поздних скифов. На городище сохранилась башня крепости, жилые дома. Объект выделяется множеством находок - надписи, монеты, предметы вооружения, много керамики. В течение нескольких лет археологи планируют завершить обследование центральной части крепости и позднескифского поселения. Предстоит, в частности, понять их планировку, прояснить особенности строительной техники, проследить влияние греческой культуры на варварскую.

Зарайская археологическая экспедиция работает с 1995 года, раскопки идут на месте открытой 15 годами раньше Зарайской стоянки. Стоянки, существовавшие в хронологическом диапазоне от 23 тыс. до 16 тыс. лет назад, расположены в исторической части города Зарайска - на кремлевском и соседних мысах на правом берегу реки Осетр, правого притока Оки. Наиболее значимой находкой стала всемирно известная фигурка бизона, вырезанная из бивня мамонта. В 2014 году Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль" открыл постоянную экспозицию, посвященную Зарайской стоянке - материальной и духовной культуре носителей костенковско-авдеевской культуры, где выставлены подлинники шедевров первобытного искусства.

Раннеславянская экспедиция исследует поселение в верховьях реки Воронеж между селами Старое Тарбеево и Стаево Мичуринского района Тамбовской области. Памятник археологии Стаево-5 - уникальный центр ювелирного ремесла, черной металлургии, торговли с Византией и населением бассейна Оки. На поселении обитали выходцы с территории Днепровского Левобережья (ранние славяне) и из Поочья (восточные финны). Основная тема работ экспедиции - проникновение ранних славян на восток от Поднепровья.

Раскопки в рамках Ростиславльской экспедиции проходят на месте одного из исчезнувших малых городов Древней Руси. Археологи исследуют планировку города, его фортификацию, следы пребывания людей на его территории в более ранние эпохи. Уже обнаружено место деревянного храма, специалисты раскапывают стоянку первобытного человека. Многие сделанные на объекте находки - керамические сосуды с надписями по сырой глине, фрагмент белокаменного памятного креста и средневековые чаши персидской работы - оказались уникальными.